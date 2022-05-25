25 мая
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Потребитель

Американский бренд Nike уходит из России

Американский производитель одежды и обуви Nike уходит из России, пишут «Ведомости». Представитель компании сообщил, что решение принято в связи с логистическими трудностями.

Кроссовки. Обувь.
Кроссовки. Обувь.
СС0

Отмечается, что Nike не будет продлевать существующие и вступать в новые деловые связи с отечественными партнерами. Однако компания по-прежнему осуществляет выплаты сотрудникам.

«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера», — уточняет издание.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки Nike приостановлены, а товар — в дефиците. Из-за этого магазины бренда вынуждены закрыть.

Всего IRG управляет 37 точками Nike. При этом, по информации на сайте, 9 — не работают. С марта по май количество монобрендовых магазинов в России уже сократилось от 116 до 56.

Недавно холдинг FLO Retailing (Турция) купил российское подразделение Reebok. А вот Cropp и House под старыми вывесками возобновили работу в Барнауле.

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