Американский бренд Nike уходит из России

Американский производитель одежды и обуви Nike уходит из России, пишут « Ведомости ». Представитель компании сообщил, что решение принято в связи с логистическими трудностями.

Отмечается, что Nike не будет продлевать существующие и вступать в новые деловые связи с отечественными партнерами. Однако компания по-прежнему осуществляет выплаты сотрудникам.

«Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера», — уточняет издание.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила, что поставки Nike приостановлены, а товар — в дефиците. Из-за этого магазины бренда вынуждены закрыть.

Всего IRG управляет 37 точками Nike. При этом, по информации на сайте, 9 — не работают. С марта по май количество монобрендовых магазинов в России уже сократилось от 116 до 56.

Недавно холдинг FLO Retailing (Турция) купил российское подразделение Reebok. А вот Cropp и House под старыми вывесками возобновили работу в Барнауле.