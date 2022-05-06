Аналитик рассказал, когда пиломатериалы подешевеют

По словам Когана, цены вряд ли будут расти дальше, поскольку покупательская способность населения не повышается.
Эксперт отметил, что пиломатериалы после резкого подорожания уже подешевели на 20%. Дальше этот тренд либо продолжится, либо цены установятся на нынешнем уровне.
Он также подчеркнул, что один из главных покупателей российского дерева — Китай. Но не только на легальной основе. Это уже обернулось несколькими уголовными делами.
Продажи будут более централизованными и законными, потому что в Сибирь и ДВФО постепенно заходят крупные деревообрабатывающие компании, добавил Коган.
Несколько недель назад житель Алтайского края получил срок за вырубку пяти берез.