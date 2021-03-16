Залогом успешного ведения бизнеса является способность проявить гибкий подход к его организации. Современные электронные сервисы как специализированные, так и универсальные, позволяют без труда автоматизировать множество различных повседневных процессов. В применении современных сервисов и систем важной является организация эффективного взаимодействия между ними. Это принимают в расчет и разработчики при создании новых системных продуктов. К примеру, на данный момент CRM-система способна работать в комплекте с телефонией и службой рассылки на электронную почту. Пользователям, выбравшим редкие электронные продукты, поможет справиться с их интеграцией система ApiX-Drive. Она отличается простотой настройки и использования. Узнать подробнее о программе можно на сайте https://apix-drive.com.

Способы практического применения ApiX-Drive

Простые примеры без сложных технических подробностей помогут пользователю вникнуть в принципы использования системы ApiX-Drive.

Пример № 1

После внедрения CRM-системы у сотрудников нет возможности непрерывного присутствия на сервисе. При этом нет дополнительной настройки получения уведомлений на другие каналы связи (Telegram или Viber). В этом случае потенциальный клиент может не дождаться ответа на свой запрос, из-за этого будет потеряна прибыль.

Применение системы ApiX-Drive позволит выполнить оперативное взаимодействие между различными каналами связи. Важным моментом является возможность настройки фильтров по объему или стоимости заказа, информация о котором будет поступать в виде уведомлений в мессенджерах.

Для полноценной настройки понадобится несколько минут, а в результате сотрудник компании сможет принять и обработать выгодный заказ даже вне своего рабочего места при помощи смартфона.

Пример № 2

Аналогичным образом можно настроить взаимодействие CRM с рабочим телефоном. Сведения о пропущенном вызове поступят ответственному сотруднику, это позволит наладить контакт с потенциальным клиентом через мессенджеры.

Узнать более подробную информацию о программе ApiX-Drive можно на сайте https://apix-drive.com/ru/blog.

Пример № 3

Применение Google Sheets для ведения учета можно расширить при помощи современных дополнений. Применение ApiX-Drive поможет наладить грамотное взаимодействие сервиса с иными функциональными электронными системами без привлечения профессионального программиста.

Например, данные пользователя при заполнении заказа заносятся в таблицу в автоматическом режиме. При приближении времени исполнения оповещение об этом будет поступать сотрудникам в виде текстовых сообщений на телефон или в мессенджеры.