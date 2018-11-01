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Барнаул и Екатеринбург свяжут прямым рейсом

С 8 ноября из международного аэропорта Барнаула им. Г.С. Титова можно будет прямым рейсом улететь в Екатеринбург, сообщает пресс-служба авиапредприятия «Алтай».

Споттинг в барнаульском аэропорту.
Споттинг в барнаульском аэропорту.
Александр Комков.

Вылеты планируют 2 раза в неделю по вторникам и четвергам, на воздушном судне CRJ-200 авиакомпании «РусЛайн».

Вторник:

  • вылет из Екатеринбурга в 6:30, прилет в Барнаул в 11:00,
  • вылет из Барнаула в 12:00, прилет в Екатеринбург в 12:30.

Четверг:

  • вылет из Екатеринбурга в 12:50, прилет в Барнаул в 17:20,
  • вылет из Барнаула в 18:20, прилет в Екатеринбург в 8:45.

Подробности о стоимости билетов можно узнать по телефону 350−350.

Напомним, 28 октября Международный аэропорт Барнаул им. Г.С.Титова перешл на зимнее расписание 2017−2018 г.

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