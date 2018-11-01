Барнаул и Екатеринбург свяжут прямым рейсом

Вылеты планируют 2 раза в неделю по вторникам и четвергам, на воздушном судне CRJ-200 авиакомпании «РусЛайн».
Вторник:
- вылет из Екатеринбурга в 6:30, прилет в Барнаул в 11:00,
- вылет из Барнаула в 12:00, прилет в Екатеринбург в 12:30.
Четверг:
- вылет из Екатеринбурга в 12:50, прилет в Барнаул в 17:20,
- вылет из Барнаула в 18:20, прилет в Екатеринбург в 8:45.
Подробности о стоимости билетов можно узнать по телефону 350−350.
Напомним, 28 октября Международный аэропорт Барнаул им. Г.С.Титова перешл на зимнее расписание 2017−2018 г.