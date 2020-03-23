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Потребитель

Барнаульский водоканал будет принимать горожан дистанционно

Коммунальная компания «Росводоканал Барнаул» призывает жителей обращаться в офис дистанционно и воздержаться от посещения мест большого скопления людей в принципе.

"Росводоканал Барнаул" презентовал обновленный Центр обслуживания абонентов.
"Росводоканал Барнаул" презентовал обновленный Центр обслуживания абонентов.
Анна Зайкова

Это связано с угрозой массового распространения коронавирусной инфекции в России.

Андрей Полюго,
генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

Мы заботимся о наших абонентах, поэтому особенно сейчас, в период пандемии, хотим напомнить барнаульцам, что они могут обратиться к нам дистанционно. Для оплаты услуг компании, передачи показаний, направления заявок на оформление договорных отношений, взаимодействия с сотрудниками компании и по другим вопросам, рекомендуем воспользоваться нашими бесплатными сервисами.

Потребители могут связаться с сотрудниками компании, а также направить обращения через личный кабинет, контакт-центр, по электронной почте и официальный сайт водоканала.

Ранее правительство Алтайского края рекомендовало обращаться в органы власти дистанционно, то же самое посоветовали в Пенсионном фонде, налоговой инспекции. На карантин закрылись крупные вузы края и суды.

С 18 марта в регионе действует режим повышенной готовности.

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