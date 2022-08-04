«Березка» не для всех. Что за Duty Free откроют для дипломатов, и как в них будут расплачиваться

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Когда и в каких городах откроют Duty Free для дипломатов?

Аналог «Березки» появится в Москве и Санкт-Петербурге до конца августа. Где точно их откроют, пока не сообщаю. Но, отмечают на портале правовой информации, они расположатся вне пунктов, пропускающих товары через границу.