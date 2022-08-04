4 августа
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Потребитель

«Березка» не для всех. Что за Duty Free откроют для дипломатов, и как в них будут расплачиваться

Аналог советских магазинов «Березка» откроют в России. Где появятся Duty Free для дипломатов, какая в них система оплаты, и в каких валютах будут указывать цены — в нашем материале.

Duty free.
Duty free.
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1
Когда и в каких городах откроют Duty Free для дипломатов?

Аналог «Березки» появится в Москве и Санкт-Петербурге до конца августа. Где точно их откроют, пока не сообщаю. Но, отмечают на портале правовой информации, они расположатся вне пунктов, пропускающих товары через границу.

2
А кто — покупатели новых Duty Free?

Покупателями станут дипломаты, консулы, сотрудники международных компаний и их семьи.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
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3
Зачем нужны такие Duty Free?

Для беспошлинной торговли алкоголем, табаком, косметикой, парфюмерией, украшениями, смартфонами и часами.

4
Как в магазинах будут отличать, что покупатель — дипломат?

На входе в Duty Free будут проверять документы, подтверждающие право покупки.

5
В каких валютах будут указывать цены?

В рублях, долларах и евро.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
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6
О чеках

В чеки хотят вносить сведения о дипломатах-покупателях. Кстати, информация из магазинов будет ежемесячно поступать в МИД.

7
Кто — владелец этих Duty Free?

Владельцем может стать только российская компания.

Между тем Huawei закрыла интернет-магазин Vmall в России.

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