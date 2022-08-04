«Березка» не для всех. Что за Duty Free откроют для дипломатов, и как в них будут расплачиваться

Аналог «Березки» появится в Москве и Санкт-Петербурге до конца августа. Где точно их откроют, пока не сообщаю. Но, отмечают на портале правовой информации, они расположатся вне пунктов, пропускающих товары через границу.
Покупателями станут дипломаты, консулы, сотрудники международных компаний и их семьи.
Для беспошлинной торговли алкоголем, табаком, косметикой, парфюмерией, украшениями, смартфонами и часами.
На входе в Duty Free будут проверять документы, подтверждающие право покупки.
В рублях, долларах и евро.
В чеки хотят вносить сведения о дипломатах-покупателях. Кстати, информация из магазинов будет ежемесячно поступать в МИД.
Владельцем может стать только российская компания.