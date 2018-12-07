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Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65″ при покупке смартфонов Samsung Galaxy

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Samsung представляют специальную предновогоднюю акцию «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!», где каждый покупатель получит гарантированные подарки, а также шанс выиграть wow-призы: телевизор, робот-пылесос или смарт-часы Samsung.

Акция «Лови подарки. Розыгрыш призов».
Акция «Лови подарки. Розыгрыш призов».
Источник: ПАО «ВымпелКом»

Только с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года при покупке смартфонов Samsung Galaxy всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн ждут гарантированные подарки. Среди них: беспроводные наушники ICON X, Marshall и JBL, портативная колонка JBL Flip 4, или пакет связи линейки «Всёмоё» на 3, 6 или 12 месяцев.

Список смартфонов, принимающих участие в акции

Подарок при покупке

или/или

Samsung Galaxy Note 9

Беспроводные наушники Samsung iCon X/ Беспроводные наушники Marshall MID

«ВСЁмоё3»

на 12 месяцев

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy A7

Беспроводные наушники JBL E45/Портативная акустическая колонка JBL Flip 4

«ВСЁмоё3»

на 6 месяцев

Samsung Galaxy A8+

Samsung Galaxy A8

Samsung Galaxy A6+

Беспроводные наушники JBL E25

«ВСЁмоё2»

на 6 месяцев

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy J8

Samsung Galaxy J6 Plus

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J4 Plus

Наушники JBL T100/ T110

«ВСЕмое2»

на 3 месяца

Samsung Galaxy J4


Каждый покупатель смартфонов Samsung Galaxy сможет также принять участие в дополнительной акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» и получить шанс выиграть интерьерный телевизор Samsung 65″ The Frame 4K UHD Smart TV 2018 65LS03N, робот-пылесос Samsung SR10M7010UW или cмарт-часы Samsung Galaxy Watch 46 мм.

Стать участниками акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» могут абоненты любого мобильного оператора России. Для этого достаточно в период с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года:

  • приобрети один из смартфонов Samsung Galaxy, участвующий в акции, в любом из более чем 3 000 магазинов и интернет-магазине Билайн;
  • зарегистрировать номер телефона, кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте www.beeline.promo Для участия в розыгрыше смартфон должен быть куплен не позднее 6 января 2019 года;
  • следить за результатами акции на сайте www.beeline.promo Результаты подводятся каждую неделю.

Количество смартфонов и подарков ограничено.

Все смартфоны Samsung, участвующие в акции, в том числе и новинки Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A8, можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.

Акция «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!» действует с 29 ноября 2018 года по 13 января 2019 года включительно. Более подробная информация об акции, правила ее проведения, а также перечень офисов и устройств доступны на специальном сайте акции www.beeline.promo, а также на странице интернет-магазина Билайн

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Афиша.
Афиша.
Источник: ПАО «ВымпелКом»

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом». Юридический адрес: 127083, Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 1027700166636

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