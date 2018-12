Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65″ при покупке смартфонов Samsung Galaxy

Только с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года при покупке смартфонов Samsung Galaxy всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн ждут гарантированные подарки. Среди них: беспроводные наушники ICON X, Marshall и JBL, портативная колонка JBL Flip 4, или пакет связи линейки «Всёмоё» на 3, 6 или 12 месяцев.



Список смартфонов, принимающих участие в акции Подарок при покупке или/или Samsung Galaxy Note 9 Беспроводные наушники Samsung iCon X/ Беспроводные наушники Marshall MID «ВСЁмоё3» на 12 месяцев Samsung Galaxy S9+ Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy A9 Samsung Galaxy A7 Беспроводные наушники JBL E45/Портативная акустическая колонка JBL Flip 4 «ВСЁмоё3» на 6 месяцев Samsung Galaxy A8+ Samsung Galaxy A8 Samsung Galaxy A6+ Беспроводные наушники JBL E25 «ВСЁмоё2» на 6 месяцев Samsung Galaxy A6 Samsung Galaxy J8 Samsung Galaxy J6 Plus Samsung Galaxy J6 Samsung Galaxy J4 Plus Наушники JBL T100/ T110 «ВСЕмое2» на 3 месяца Samsung Galaxy J4



Каждый покупатель смартфонов Samsung Galaxy сможет также принять участие в дополнительной акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» и получить шанс выиграть интерьерный телевизор Samsung 65″ The Frame 4K UHD Smart TV 2018 65LS03N, робот-пылесос Samsung SR10M7010UW или cмарт-часы Samsung Galaxy Watch 46 мм.

Стать участниками акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» могут абоненты любого мобильного оператора России. Для этого достаточно в период с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года:

приобрети один из смартфонов Samsung Galaxy , участвующий в акции , в любом из более чем 3 000 магазинов и интернет-магазине Билайн;

участвующий в акции в любом из более чем 3 000 магазинов и интернет-магазине Билайн; зарегистрировать номер телефона , кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте www.beeline.promo Для участия в розыгрыше смартфон должен быть куплен не позднее 6 января 2019 года;

кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте www.beeline.promo Для участия в розыгрыше смартфон должен быть куплен не позднее 6 января 2019 года; следить за результатами акции на сайте www.beeline.promo Результаты подводятся каждую неделю.

Количество смартфонов и подарков ограничено.

Все смартфоны Samsung, участвующие в акции, в том числе и новинки Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A8, можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.

Акция «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!» действует с 29 ноября 2018 года по 13 января 2019 года включительно. Более подробная информация об акции, правила ее проведения, а также перечень офисов и устройств доступны на специальном сайте акции www.beeline.promo, а также на странице интернет-магазина Билайн

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом». Юридический адрес: 127083, Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 1027700166636