Билайн раздает подарки: от наушников до телевизора 65″ при покупке смартфонов Samsung Galaxy

Только с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года при покупке смартфонов Samsung Galaxy всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн ждут гарантированные подарки. Среди них: беспроводные наушники ICON X, Marshall и JBL, портативная колонка JBL Flip 4, или пакет связи линейки «Всёмоё» на 3, 6 или 12 месяцев.
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Список смартфонов, принимающих участие в акции
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Подарок при покупке
или/или
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Samsung Galaxy Note 9
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Беспроводные наушники Samsung iCon X/ Беспроводные наушники Marshall MID
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«ВСЁмоё3»
на 12 месяцев
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Samsung Galaxy S9+
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Samsung Galaxy S9
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Samsung Galaxy S8+
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Samsung Galaxy S8
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Samsung Galaxy A9
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Samsung Galaxy A7
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Беспроводные наушники JBL E45/Портативная акустическая колонка JBL Flip 4
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«ВСЁмоё3»
на 6 месяцев
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Samsung Galaxy A8+
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Samsung Galaxy A8
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Samsung Galaxy A6+
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Беспроводные наушники JBL E25
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«ВСЁмоё2»
на 6 месяцев
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Samsung Galaxy A6
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Samsung Galaxy J8
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Samsung Galaxy J6 Plus
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Samsung Galaxy J6
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Samsung Galaxy J4 Plus
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Наушники JBL T100/ T110
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«ВСЕмое2»
на 3 месяца
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Samsung Galaxy J4
Каждый покупатель смартфонов Samsung Galaxy сможет также принять участие в дополнительной акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» и получить шанс выиграть интерьерный телевизор Samsung 65″ The Frame 4K UHD Smart TV 2018 65LS03N, робот-пылесос Samsung SR10M7010UW или cмарт-часы Samsung Galaxy Watch 46 мм.
Стать участниками акции «Лови подарки. Розыгрыш призов» могут абоненты любого мобильного оператора России. Для этого достаточно в период с 3 декабря 2018 года по 6 января 2019 года:
- приобрети один из смартфонов Samsung Galaxy, участвующий в акции, в любом из более чем 3 000 магазинов и интернет-магазине Билайн;
- зарегистрировать номер телефона, кассовый чек и IMEI приобретенного устройства на сайте www.beeline.promo Для участия в розыгрыше смартфон должен быть куплен не позднее 6 января 2019 года;
- следить за результатами акции на сайте www.beeline.promo Результаты подводятся каждую неделю.
Количество смартфонов и подарков ограничено.
Все смартфоны Samsung, участвующие в акции, в том числе и новинки Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A8, можно приобрести также в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплаты.
Акция «Лови подарки при покупке Samsung Galaxy в Билайн!» действует с 29 ноября 2018 года по 13 января 2019 года включительно. Более подробная информация об акции, правила ее проведения, а также перечень офисов и устройств доступны на специальном сайте акции www.beeline.promo, а также на странице интернет-магазина Билайн
Справка
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. VEON Ltd. (акции VEON Ltd. котируются на биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam) является мировым поставщиком связи, со стремлением быть первым в персональных интернет сервисах для более чем 240 миллионов клиентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для многих других в ближайшие годы.
Организатор акции — ПАО «ВымпелКом». Юридический адрес: 127083, Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 1027700166636