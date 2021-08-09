Битрикс24: от создания до наших дней.

Первая версия включала в себя всего два блока — «Офис» и «Задачи и проекты». Предложенный набор инструментов хорошо зарекомендовал себя в работе организаций с численностью сотрудников от 50 человек. Главной проблемой, которую удалось решить пользователям, стал разрыв коммуникационных связей внутри компании. Достаточно быстро в адрес разработчиков стали поступать запросы на новый функционал.
Актуальная версия «Битрикс24» включает в себя блоки предоставляющие доступ к следующим возможностям прямо «из коробки»:
- автоматизация процессов;
- распределение и контроль выполнения задач на уровне отделов или сотрудников;
- управление продажами;
- совместная работа с документацией;
- портал для публикации объявлений и новостей, с возможностью комментирования и обмена сообщениями;
- чат, видеозвонки, телефония, сервис электронной почты;
- облачное хранение данных.
Наряду с этим реализована возможность тонкой настройки и модификации CRM. Это позволяет адаптировать систему под нужды конкретной компании. Соответствующая задача, как правило, поручается авторизованным партнерам разработчика. На сегодняшний день продажей лицензий и внедрением битрикс24 в Москве занимается исключительно партнерская сеть.
Со временем был сформирован перечень ситуаций, в которых внедрение CRM и конкретно «Битрикс24» способно оказать положительный эффект:
- уровень клиентского интереса держится на стабильно высоком уровне, но продажи не растут;
- наблюдаются сложности с определением источника клиентской активности (трафика);
- объем рутинных задач не позволяет заниматься развитием бизнеса;
- менеджеры и другой руководящий состав перегружены второстепенными задачами;
- распределение нагрузки между сотрудниками происходит неравномерно;
- эффективность работы персонала вызывает вопросы.
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