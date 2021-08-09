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Битрикс24: от создания до наших дней

«Битрикс24» — это система управления взаимоотношениями с клиентами созданная российской компанией «1С-Битрикс». В основу проекта лег модуль корпоративного портала для «1С-Битрикс: Управление сайтом» представленный рынку в 2008 году. Успех и востребованность новинки заставили разработчиков задуматься о создании самостоятельного Saas-сервиса. Анонс этой идеи состоялся в 2010 году и уже спустя 2 года на свет появляется CRM и надстроек.

Битрикс24: от создания до наших дней.
Битрикс24: от создания до наших дней.
Источник: www.webformat.ru

Первая версия включала в себя всего два блока — «Офис» и «Задачи и проекты». Предложенный набор инструментов хорошо зарекомендовал себя в работе организаций с численностью сотрудников от 50 человек. Главной проблемой, которую удалось решить пользователям, стал разрыв коммуникационных связей внутри компании. Достаточно быстро в адрес разработчиков стали поступать запросы на новый функционал.

Актуальная версия «Битрикс24» включает в себя блоки предоставляющие доступ к следующим возможностям прямо «из коробки»:

  • автоматизация процессов;
  • распределение и контроль выполнения задач на уровне отделов или сотрудников;
  • управление продажами;
  • совместная работа с документацией;
  • портал для публикации объявлений и новостей, с возможностью комментирования и обмена сообщениями;
  • чат, видеозвонки, телефония, сервис электронной почты;
  • облачное хранение данных.

Наряду с этим реализована возможность тонкой настройки и модификации CRM. Это позволяет адаптировать систему под нужды конкретной компании. Соответствующая задача, как правило, поручается авторизованным партнерам разработчика. На сегодняшний день продажей лицензий и внедрением битрикс24 в Москве занимается исключительно партнерская сеть.

Со временем был сформирован перечень ситуаций, в которых внедрение CRM и конкретно «Битрикс24» способно оказать положительный эффект:

  • уровень клиентского интереса держится на стабильно высоком уровне, но продажи не растут;
  • наблюдаются сложности с определением источника клиентской активности (трафика);
  • объем рутинных задач не позволяет заниматься развитием бизнеса;
  • менеджеры и другой руководящий состав перегружены второстепенными задачами;
  • распределение нагрузки между сотрудниками происходит неравномерно;
  • эффективность работы персонала вызывает вопросы.

Материал для статьи предоставлен сайтом https://www.webformat.ru/

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