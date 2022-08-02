Бонд… Брук Бонд. Почему чайный масс-маркет покидает Россию, будет ли дефицит, и из чего приготовить вкусный напиток самому

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Правда , что в России расширят производства иван-чая?

Да. Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширить производство иван-чая в регионе и пообещал напоить им всю страну.

Иван-чай. СС0

Напомним, разговор об иван-чае состоялся 20 июля, на форуме «Сильные идеи для нового времени». Президенту Владимиру Путину рассказали об этом растении, а он пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу, отметив: традиционный русский напиток полезнее колы, где «одна химия».