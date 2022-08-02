Бонд… Брук Бонд. Почему чайный масс-маркет покидает Россию, будет ли дефицит, и из чего приготовить вкусный напиток самому

Lipton и Brooke Bond исчезнут России на фоне спецоперации.
«Мы приняли решение о прекращении своей деятельности на территории РФ, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать бизнес», — отметили РИА Новости в Ekaterra.
Планируется, что Ekaterra «уведет» чаи из России к концу 2022 года.
«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить на российском рынке <…> и вскоре прекратятся их продажа и дистрибуция», — уточнили в компании.
Да. «Липтон» и «Брук Бонд» перестали выпускать листовой чай в 2020 году. Остались только пакетики, подчеркивает «Российская газета».
Желтые пачки с чаем Lipton Yellow Label стали доступны российским покупателям в 1992-м, пишет «Лента.ру».
В Ekaterra уверяют, что выполнят все обязательства перед сотрудниками в соответствии с трудовым законодательством.
Нет. Как сообщают в Telegram-канале Минсельхоза, России не грозит дефицит чая: рынок полностью обеспечен им.
По данным ассоциации «Росчайкофе», в РФ основную долю занимают компании с российским капиталом, а их мощности позволяют реализовать потребности покупателей.
Да. Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширить производство иван-чая в регионе и пообещал напоить им всю страну.
Напомним, разговор об иван-чае состоялся 20 июля, на форуме «Сильные идеи для нового времени». Президенту Владимиру Путину рассказали об этом растении, а он пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу, отметив: традиционный русский напиток полезнее колы, где «одна химия».
Продукты
- Зеленый чай — 1−2 пакетика,
- Мандарин — 0,5 штуки,
- Тростниковый сахар — 1 кубик,
- Розмарин — 0,5 веточки.
Как готовить
Положите в стакан 1−2 пакетика чая (по вкусу), розмарин и мандарин. Залейте их кипятком и дайте будущему напитку настояться 5 минут.
Дальше выньте пакетики и добавьте в чай сахар.
Можно подавать!
Ранее стало известно, что ДНК сотен насекомых обнаружены в различных сортах «незаменимого в офисе» чая.
Между тем импорт крепкого алкоголя в Россию резко сократился.