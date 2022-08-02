2 августа
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Потребитель

Бонд… Брук Бонд. Почему чайный масс-маркет покидает Россию, будет ли дефицит, и из чего приготовить вкусный напиток самому

Чайные «церемонии» в России будут обходиться без Lipton, Saito и Brooke Bond. Владелец этих брендов уходит из страны, сообщили в пресс-службе компании Ekaterra. Столкнутся ли любители напитка с его дефицитом, что об этом эксперты, и как приготовить чай дома — сэкономив деньги и время — в материале altapress.ru.

Чай.
Чай.
https://unsplash.com/
1
Чайный «крах»: почему «Липтон» и «Брук Бонд» уходят из России?

Lipton и Brooke Bond исчезнут России на фоне спецоперации.

«Мы приняли решение о прекращении своей деятельности на территории РФ, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать бизнес», — отметили РИА Новости в Ekaterra.

Чай.
Чай.
unsplash.com/
2
Часики тикают: а когда «законодатели» чая покинут Россию?

Планируется, что Ekaterra «уведет» чаи из России к концу 2022 года.

«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производить на российском рынке <…> и вскоре прекратятся их продажа и дистрибуция», — уточнили в компании.

3
Кстати, Lipton уже убрал часть продукции из ассортимента?

Да. «Липтон» и «Брук Бонд» перестали выпускать листовой чай в 2020 году. Остались только пакетики, подчеркивает «Российская газета».

4
Интересный факт: когда «Липтон» появился в РФ?

Желтые пачки с чаем Lipton Yellow Label стали доступны российским покупателям в 1992-м, пишет «Лента.ру».

5
Что будет с сотрудниками, изготавливающими чаи?

В Ekaterra уверяют, что выполнят все обязательства перед сотрудниками в соответствии с трудовым законодательством.

6
Дефицит чая возможен?

Нет. Как сообщают в Telegram-канале Минсельхоза, России не грозит дефицит чая: рынок полностью обеспечен им.

По данным ассоциации «Росчайкофе», в РФ основную долю занимают компании с российским капиталом, а их мощности позволяют реализовать потребности покупателей.

7
Правда, что в России расширят производства иван-чая?

Да. Ранее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о планах расширить производство иван-чая в регионе и пообещал напоить им всю страну.

Иван-чай.
Иван-чай.
СС0

Напомним, разговор об иван-чае состоялся 20 июля, на форуме «Сильные идеи для нового времени». Президенту Владимиру Путину рассказали об этом растении, а он пообещал отправить соответствующие предложения Минсельхозу, отметив: традиционный русский напиток полезнее колы, где «одна химия».

8
Мини-рецепт: как приготовить вкусный и полезный чай дома?

Продукты

  • Зеленый чай — 1−2 пакетика,
  • Мандарин — 0,5 штуки,
  • Тростниковый сахар — 1 кубик,
  • Розмарин — 0,5 веточки.
Мандарин, фрукты.
Мандарин, фрукты.
pixabay.com/

Как готовить

Положите в стакан 1−2 пакетика чая (по вкусу), розмарин и мандарин. Залейте их кипятком и дайте будущему напитку настояться 5 минут.

Дальше выньте пакетики и добавьте в чай сахар.

Можно подавать!

Ранее стало известно, что ДНК сотен насекомых обнаружены в различных сортах «незаменимого в офисе» чая.

Между тем импорт крепкого алкоголя в Россию резко сократился.

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