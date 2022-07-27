«Колониальное» производство. Придет ли продукция от заключенных на замену IKEA, и чем она отличается

Правда, что товары из колоний могут заменить IKEA?
Да. Товары от заключенных могут заменить уходящую IKEA, заявил Иван Шарков — сотрудник ГУФСИН по Свердловской области. Об этом пишет «Областная газета».
А почему мебель от заключенных — альтернатива IKEA?
«Если сравнивать мебель — у нас качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — отметил Шарков.
Качество вещей, сделанных в тюрьме, действительно выше?
Да, уверен начальник ФСИН по Свердловской области Александр Федоров.
«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании», — считает он.
Почему именно заключенные изготавливают товары?
По словам Ивана Шаркова, важно трудоустроить заключенных.
Заключенные получают зарплату?
Да. В себестоимость продукции входит зарплата заключенных.
Ну, а что в колониях делают своими руками?
Кроме мебели, осужденные делают игрушки, сувениры, продукты и другие товары народного потребления.
Напомним, 22 июня стало известно, что IKEA приступила к сворачиванию розничной сети в России.