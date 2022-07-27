27 июля
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Потребитель

«Колониальное» производство. Придет ли продукция от заключенных на замену IKEA, и чем она отличается

Чтобы не остаться без работы и зарплаты, заключенные изготавливают мебель, сувениры и игрушки. Может ли продукция из колоний импортозаместить IKEA, и чем это обернется для потребителей — в нашем материале.

Ремонт, гвозди, молоток.
Ремонт, гвозди, молоток.
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Правда, что товары из колоний могут заменить IKEA?

Да. Товары от заключенных могут заменить уходящую IKEA, заявил Иван Шарков — сотрудник ГУФСИН по Свердловской области. Об этом пишет «Областная газета».

А почему мебель от заключенных — альтернатива IKEA?

«Если сравнивать мебель — у нас качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты», — отметил Шарков.

Качество вещей, сделанных в тюрьме, действительно выше?

Да, уверен начальник ФСИН по Свердловской области Александр Федоров.

«Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании», — считает он.

Инструменты, ремонт, труд.
Инструменты, ремонт, труд.
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Почему именно заключенные изготавливают товары?

По словам Ивана Шаркова, важно трудоустроить заключенных.

Заключенные получают зарплату?

Да. В себестоимость продукции входит зарплата заключенных.

Ну, а что в колониях делают своими руками?

Кроме мебели, осужденные делают игрушки, сувениры, продукты и другие товары народного потребления.

Напомним, 22 июня стало известно, что IKEA приступила к сворачиванию розничной сети в России.

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