Что продают на барнаульском базаре в Черемушках и как все это выживает в жару — фоторепортаж

Тяжелее всего на рынке приходится живым цветам — они чахнут под прямыми лучами солнца. Место в тени досталось яйцам, овощам и фруктам.
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В Барнауле с самого утра жара, но продавцов на рынках это не пугает: они прячутся под зонтиками и торгуют. Кто ягодой, кто овощами с огорода, а кто — панамками и репеллентами. Корреспондент Altapress.ru прогулялся по базару в Черемушках и посмотрел, что там можно найти и как продавцы и все их «добро» выживают в жару.
Тяжелее всего на рынке приходится живым цветам — они чахнут под прямыми лучами солнца. Место в тени досталось яйцам, овощам и фруктам.
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