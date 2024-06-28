Что продают на барнаульском базаре в Черемушках и как все это выживает в жару — фоторепортаж

В Барнауле с самого утра жара, но продавцов на рынках это не пугает: они прячутся под зонтиками и торгуют. Кто ягодой, кто овощами с огорода, а кто — панамками и репеллентами. Корреспондент Altapress.ru прогулялся по базару в Черемушках и посмотрел, что там можно найти и как продавцы и все их «добро» выживают в жару.