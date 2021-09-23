«Чтобы все работало надежно». Директор Алтайского филиала СГК рассказал, почему в Барнауле пересчитали цены за тепло

Жители Барнаула и Рубцовска опять будут платить за тепловую энергию по-новому. Стоимость гигакалории составит 2105,44 рубля и 2266,42 рубля соответственно. Расчет по обновленным тарифам будет сделан уже в октябре. О том, чем объясняются внеплановые скачки цен и почему это важно в первую очередь для потребителей, редакции altapress.ru объяснил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Тарифы и ценовая зона

Директор Алтайского филиала СГК напомнил, что в 2019 году Барнаул и Рубцовск, согласно распоряжению Правительства РФ, были отнесены к так называемой ценовой зоне теплоснабжения. Цель нововведения — привлечь инвестиции в масштабную модернизацию теплоэнергетики в муниципалитетах.

«Предыдущая методика тарифообразования не позволяла привлечь в эту систему инвесторов, так как она не гарантировала постепенный возврат вложений», — пояснил Игорь Лузанов.

Игорь Лузанов. Анна Зайкова.

Рубцовск и Барнаул стали первыми городами в крае, где была введена данная мера. Как объяснил собеседник, выбор данного подхода обусловлен острой необходимостью восстановить и модернизировать коммуникации, в том числе тепловые сети. По разным оценкам, в Алтайском крае износ данного вида инфраструктуры составляет около 60%.

«Сибирская генерирующая компания со своей стороны взяла на себя обязательство инвестировать в систему теплоснабжения Барнаула 7,8 млрд рублей в течение 10 лет. При условии, что стоимость на тепловую энергию будет расти ежегодно на сумму, которая состоит из индекса потребительских цен плюс 2%", — рассказал Лузанов.

Счетчик. Pixabay.com

В Барнауле компания планирует за 10 лет заменить не менее 10% изношенных сетей

Индекс потребительских цен (ИЦП) — это индикатор, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги. Он рассчитывается на основании прогнозируемой инфляции

Причины перерасчета

Начиная с 2020 года, стоимость тепловой энергии устанавливалась в рамках соглашения, подписанного между Единой теплоснабжающей организацией города и администрацией, с учетом распоряжения Правительства.

В СГК проводятся программы газоочистки. Анна Зайкова

Цена гигакалории тепла, подаваемого в город, с июля этого года должна была вырасти максимум на 6%. Но краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов, наоборот, уменьшило ценник, и гига стала стоить на 6,1% меньше — 1882,46 рублей (в прошлом году цена составляла 1991,52 рубля).

Кстати, в Рубцовске резкого падения стоимости тепла не было. Наоборот, наблюдалось увеличение цены почти на 2% - с 2187,4 до 2229,56 рублей за Гкал.

Лузанов подчеркнул, что в том и другом случае управление по тарифам производило расчеты в полном соответствии с установленными нормативами и правилами. Единственное, что в нем не учли — ценовую зону, в которой находятся города. Причем, данная ситуация наблюдалась и в других регионах России. После январского перерасчета, вступившего в силу 1 июля текущего года, на это обратили внимание ведомства, которые отслеживают реализацию изменений в законодательстве.

ТЭЦ 3 Фото Анна Зайкова

«Постановлением № 1356 от 17 августа были внесены изменения в правила расчета стоимости тепловой энергии для городов, входящих в ценовую зону. Таким образом, к 1 октября управление произвело перерасчет цены за гигакалорию по новым правилам, в соответствии с законом о теплоснабжении», — пояснил Лузанов.

Рост в рамках разумного

Как объяснили в СГК, в целом рост цены за тепло в рамках периода от одного отопительного сезона до другого был ожидаемым и не очень высоким. Увеличение стоимости в этом году (с учетом всех перерасчетов) в Барнауле по сравнению с 2020-м составил 5,7%. В то время, как прирост к цене прошлого года (в сравнении с 2019-м) был равен 4,93%, что практически соответствовало уровню инфляции (4,91%).

Деньги. СС0

Цифра в 11,8% появилась после перерасчета стоимости гиги в Барнауле, вступившей в силу 1 июля этого года. С учетом «нормальной» цены за тепло в 5,7% уменьшение цены на 6,1% и дало такой «устрашающий» для потребителей результат.

Что касается инвестирования, то оно вполне логично в реалиях не только Барнаула, но и Алтайского края. Лузанов отметил, что большой износ коммуникаций требует серьезных вложений. Без этого не только тепловые сети, но и трубы водоснабжения будут все больше изнашиваться. Это грозит регулярными порывами, а значит и отключениями воды и тепла.

Ремонт. Трубы. Михаил Хаустов

«Инвестиции идут на восстановление и модернизацию коммуникаций, в том числе системы теплоснабжения, чтобы все работало надежно и устойчиво. В первую очередь это улучшает качество предоставляемых услуг и комфорт самих жителей. В частности, это отражается на количестве порывов, сокращении продолжительности гидравлических испытаний и качестве услуг», — рассказал собеседник.

Он добавил, что потребители не всегда видят положительных изменений, поэтому многим непонятно, за что они платят такие деньги. Большинство людей замечают лишь возникающие «фонтаны» из-за коммунальных аварий, но не замечают, что таковых становится все меньше, горячую воду отключают на меньший срок, а в домах становится теплее.