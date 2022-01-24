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Дополнительный резерв мощности появился в подразделениях Алтайского филиала «Россети Сибирь»

Новые резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) в количестве пяти единиц направлены в территориальные подразделения филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго». Такая техника необходима для обеспечения временного электроснабжения населения и социально значимых объектов в период ремонта основного электрооборудования — линий электропередачи и подстанций.

Дизель-генераторная установка.
Дизель-генераторная установка.
Источник: Алтайский филиал «Россети Сибирь»

Всего в «Алтайэнерго» имеется 27 передвижных и 3 стационарных РИСЭ общей мощностью 3170 МВА. Это дизель-генераторные установки, каждая из которых способна обеспечивать электроэнергией потребителей на протяжении очень долгого времени.

Базируются они, как правило, так чтобы при необходимости была возможность максимально быстро доставить их в любую точку территории обслуживания подразделения. Модификация у них разная. Одни располагаются в кузове грузовой высокопроходимой техники. Другие имеют собственные шасси или стоят на прицепах и перемещаются с помощью грузовых автомобилей. Таким образом, можно одновременно перевозить и материалы для проведения аварийно-восстановительных работ, и, например, снегоходы в зимнее время, и РИСЭ. На мобильности это не отражается. Все автономные источники электроснабжения всегда обеспечены топливом и полностью готовы к эксплуатации в любое время.

Резервные источники незаменимы во время непогоды, когда из-за сильного ветра или мороза происходят технологические нарушения на энергообъектах. Пока персонал занимается ликвидацией последствий стихии и ремонтом, социально значимые учреждения и потребители отдельных категорий подключаются как раз к таким установкам. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу, например, больниц, котельных, насосных и водозаборных станций. Активно используются РИСЭ и в период летней ремонтной кампании.

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