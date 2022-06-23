«Фабрика Мебели «ФМ»: остаёмся чёткими

Доступный, современный и беспроигрышный вариант преобразить пространство в доме — это корпусная мебель, которую сделают по индивидуальному проекту, учитывая все мелочи и пожелания заказчика.

Производственная компания уходит корнями в далекий 2008 год, когда два студента арендовали гараж и собрали первый шкаф. Уже в 2016 году они отмечали первую тысячу кухонь, а в 2018 году оборудовали цех лучшими станками и создали единый организм под названием «Фабрика мебели «ФМ».

На данный момент организация работает по всему Алтайскому краю и в других регионах Сибири: салоны открыты в Барнауле, Новосибирске, Кемерове и Бийске. Готовятся к открытию точки в еще нескольких городах.

Мебель от эконом- до премиум-класса делают на собственном производстве по проекту, который вместе с заказчиком разрабатывают дизайнеры.

Каждый заказ изготавливается в индивидуальном порядке: дизайнеры отрисовывают эскиз, помогают с расположением мебели и эргономикой пространства, технолог делает расчет, снабженец закупает материалы, всю фурнитуру, заказывает фасады, далее делается распил и сборка в собственном цехе.

Срок изготовления в среднем занимает 30−35 рабочих дней. За этот год компания не просрочила ни одного заказа, благодаря огромному запасу производственных мощностей и отлаженной системе изготовления мебели.

2021 год стал историческим событием для компании — был проведен ребрендинг, и получен товарный знак.

Команда «Фабрики мебели «ФМ» постоянно проходит обучение, посещает семинары и выставки мирового масштаба, откуда привозит множество новых идей, трендовые материалы и лучшую фурнитуру для ваших проектов.

Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Фото предоставлено рекламодателем Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Фото предоставлено рекламодателем Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Фото предоставлено рекламодателем Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Фото предоставлено рекламодателем

Для комфорта покупателей действует система рассрочек (до четырех месяцев с первоначальным взносом от 50%) и оплаты.

Доставка по Барнаулу (в другие города и районы рассчитывается индивидуально), а также выезд замерщика в пределах краевой столицы — бесплатно.

Как не прогадать с выбором изготовителя мебели?

Специалисты компании рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе изготовителя корпусной мебели.

1 Расчеты по готовому проекту Ненадежные производители готовы назвать заказчику стоимость проекта по одной лишь фотографии, но на самом деле для определения цены этого мало. По фото возможно определить только приблизительную стоимость, которая может отличаться от итоговой на 10−30%. Расчеты необходимо делать по уже готовому дизайн-проекту.

2 Внимание к деталям На цену мебели будут влиять не только ее размеры, но и материалы, из которых она будет изготавливаться. Специалисты советуют уточнять, кто производитель МДФ, ДСП, пластика, стекла и прочих материалов. Ведь в одном случае изготовитель может посчитать сумму, исходя из качественных материалов, а в другом — из более дешевых. Не менее важно обратить внимание на фурнитуру. Одна компания может посчитать мебель с самыми простыми петлями, а вторая позаботится о вас и заложит в стоимость фурнитуру с доводчиками.

Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин Производственная компания «Фабрика мебели «ФМ». Дмитрий Лямзин

3 Гарантия качества Убедитесь, что изготовитель прописывает гарантию в договоре, а не на словах, и уточните ее срок. Кстати, «Фабрика Мебели «ФМ» предоставляет гарантию на два года, и все сроки фиксируются в договоре.

4 Подводные камни При заказе корпусной мебели вас могут ждать неожиданные нюансы. Например, выяснится, что в первоначальный расчет не входит стоимость сборки, доставки, выезда замерщика и так далее.

Чтобы сделать заказ в «Фабрике Мебели «ФМ», свяжитесь со специалистом в WhatsApp или по телефону +7 (3852) 57-27-33.

«Фабрика Мебели «ФМ»

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 299.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 19:00.

Телефон: 57−27−33, 8−929−397−27−33, 8−903−996−99−79

Сайт: фабрикамебели22.рф

ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники, WhatsApp