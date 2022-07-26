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Где живут самые щедрые женихи и сколько они тратят на кольца, рассказали ювелиры

Где живут самые щедрые женихи и сколько денег они тратят на украшения возлюбленным, говорится в исследовании ювелирного бренда Sokolov. Об этом пишут «Известия».

Свадьба.
Свадьба.
СС0

Как выяснилось, самые щедрые мужчины живут в Санкт-Петербурге и тратят на украшение для невесты 9 952 рубля, в Саратове (9 117 рублей) и Краснодаре (8 531 рубль).

Москва заняла седьмое место. Там женихи готовы отдать за помолвочные кольца примерно 8 тыс. рублей.

Среди самых «экономных» оказались жители Нижнего Новгорода (4,2 тыс. рублей) и Омска (менее 4 тыс. рублей).

Также уточняется, что 47% россиян покупают кольца из белого золота. Следующие поп популярности — комбинированное и красное золото.

Ранее эксперт объяснил, во что выгодно вложить деньги, а что пока лучше не приобретать.

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