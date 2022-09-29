29 сентября
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Потребитель

Как открыть бизнес в 2022 году

Чтобы законно заниматься предпринимательством, нужно зарегистрироваться в налоговой инспекции (ИФНС), став плательщиком НПД (самозанятым), открыв ИП или юрлицо (например, ООО).

Документ. Одобрение.
Документ. Одобрение.
Pixabay.com

Проще всего стать самозанятым. Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» и следовать инструкциям в приложении. Но этот вариант подходит только для микробизнеса, поэтому, если ваше дело требует масштабирования, удобнее стать индивидуальным предпринимателем или открыть ООО.

В чём сложность регистрации ИП

Для регистрации ИП нужно собрать документы и заполнить заявление по форме Р21001. В 2022 году в общем случае понадобится паспорт, его копия и уведомление о выборе налогового спецрежима. В отдельных ситуациях могут потребоваться:

  • нотариальная доверенность, если бизнес регистрируется через представителя;
  • документ о легальном пребывании на территории России, если предприниматель не является гражданином РФ;
  • официальное подтверждение дееспособности, если предприниматель — несовершеннолетний.

Основная сложность — в заполнении заявления на регистрацию. ФНС не принимает заявления с ошибками, помарками, нестандартными сокращениями слов. Большинство отказов в регистрации связано с неверным заполнением.

Документы нужно подать в налоговую инспекцию по месту регистрации бизнесмена. Это можно сделать разными способами:

  • Лично в налоговой. Перед подачей нужно заплатить госпошлину 800 рублей и приложить к пакету документов квитанцию и чек.
  • Через представителя. Помимо госпошлины, нужно заплатить за нотариальную доверенность и заверение документов.
  • Заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения. При почтовой пересылке потребуется заверить документы, оплатить пошлину и почтовые расходы.
  • Через нотариуса. Можно подать заявление в электронном виде через нотариуса, оплатив его услуги. Госпошлина в этом случае не платится.
  • Через сервис ФНС или портал «Госуслуги». Перед передачей электронных документов этим способом нужно оформить КЭП — квалифицированную электронную подпись. Госпошлину платить не нужно.
  • Через МФЦ. Это бесплатный вариант, но даже в 2022 году не все центры дают возможность открыть бизнес таким способом.

В чём сложность регистрации ООО

Все нюансы, которые касаются регистрации ИП, актуальны и при регистрации ООО. Но тут потребуются дополнительные документы:

  • устав организации;
  • решение единственного учредителя или протокол собрания всех учредителей (если их несколько);
  • договор об учреждении организации (при нескольких учредителях).

Также нужно подготовить паспорт и его копию, без ошибок заполнить заявление на регистрацию (форма Р11001), подготовить уведомление о переходе на налоговый спецрежим, передать всё в ИФНС.

Как открыть ИП или ООО быстро и бесплатно

Чтобы сэкономить время и не платить деньги, зарегистрируйте ИП через онлайн-сервис от Альфа-Банка. Как он работает:

  1. Вы заполняете анкету на сайте банка. Цель — собрать всю необходимую для формирования документов информацию. Сервис устроен так, что любой человек может внести нужные данные за 15 минут.
  2. Сервис формирует необходимые документы согласно требованиям ФНС.
  3. Для вас выпускают КЭП в удостоверяющем центре, с которым работает банк.
  4. Сотрудник банка привозит вам документы, необходимые для получения КЭП, помогает её активировать и отправить всё необходимое для регистрации бизнеса в ФНС через специальное приложение.
  5. В течение трёх дней налоговая инспекция присылает на вашу электронную почту письмо. В нём вы найдёте уведомление о постановке на налоговый учёт и лист записи ЕГРИП.

Так же через Альфа-Банк вы можете открыть ООО с одним учредителем. В итоге вы регистрируете бизнес в короткие сроки, бесплатно, без посещения налоговой, МФЦ, нотариуса.

АО «Альфа-Банк», официальный сайт. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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