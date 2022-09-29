Как открыть бизнес в 2022 году

Проще всего стать самозанятым. Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» и следовать инструкциям в приложении. Но этот вариант подходит только для микробизнеса, поэтому, если ваше дело требует масштабирования, удобнее стать индивидуальным предпринимателем или открыть ООО.
В чём сложность регистрации ИП
Для регистрации ИП нужно собрать документы и заполнить заявление по форме Р21001. В 2022 году в общем случае понадобится паспорт, его копия и уведомление о выборе налогового спецрежима. В отдельных ситуациях могут потребоваться:
- нотариальная доверенность, если бизнес регистрируется через представителя;
- документ о легальном пребывании на территории России, если предприниматель не является гражданином РФ;
- официальное подтверждение дееспособности, если предприниматель — несовершеннолетний.
Основная сложность — в заполнении заявления на регистрацию. ФНС не принимает заявления с ошибками, помарками, нестандартными сокращениями слов. Большинство отказов в регистрации связано с неверным заполнением.
Документы нужно подать в налоговую инспекцию по месту регистрации бизнесмена. Это можно сделать разными способами:
- Лично в налоговой. Перед подачей нужно заплатить госпошлину 800 рублей и приложить к пакету документов квитанцию и чек.
- Через представителя. Помимо госпошлины, нужно заплатить за нотариальную доверенность и заверение документов.
- Заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения. При почтовой пересылке потребуется заверить документы, оплатить пошлину и почтовые расходы.
- Через нотариуса. Можно подать заявление в электронном виде через нотариуса, оплатив его услуги. Госпошлина в этом случае не платится.
- Через сервис ФНС или портал «Госуслуги». Перед передачей электронных документов этим способом нужно оформить КЭП — квалифицированную электронную подпись. Госпошлину платить не нужно.
- Через МФЦ. Это бесплатный вариант, но даже в 2022 году не все центры дают возможность открыть бизнес таким способом.
В чём сложность регистрации ООО
Все нюансы, которые касаются регистрации ИП, актуальны и при регистрации ООО. Но тут потребуются дополнительные документы:
- устав организации;
- решение единственного учредителя или протокол собрания всех учредителей (если их несколько);
- договор об учреждении организации (при нескольких учредителях).
Также нужно подготовить паспорт и его копию, без ошибок заполнить заявление на регистрацию (форма Р11001), подготовить уведомление о переходе на налоговый спецрежим, передать всё в ИФНС.
Как открыть ИП или ООО быстро и бесплатно
Чтобы сэкономить время и не платить деньги, зарегистрируйте ИП через онлайн-сервис от Альфа-Банка. Как он работает:
- Вы заполняете анкету на сайте банка. Цель — собрать всю необходимую для формирования документов информацию. Сервис устроен так, что любой человек может внести нужные данные за 15 минут.
- Сервис формирует необходимые документы согласно требованиям ФНС.
- Для вас выпускают КЭП в удостоверяющем центре, с которым работает банк.
- Сотрудник банка привозит вам документы, необходимые для получения КЭП, помогает её активировать и отправить всё необходимое для регистрации бизнеса в ФНС через специальное приложение.
- В течение трёх дней налоговая инспекция присылает на вашу электронную почту письмо. В нём вы найдёте уведомление о постановке на налоговый учёт и лист записи ЕГРИП.
Так же через Альфа-Банк вы можете открыть ООО с одним учредителем. В итоге вы регистрируете бизнес в короткие сроки, бесплатно, без посещения налоговой, МФЦ, нотариуса.
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