Как открыть бизнес в 2022 году

Чтобы законно заниматься предпринимательством, нужно зарегистрироваться в налоговой инспекции (ИФНС), став плательщиком НПД (самозанятым), открыв ИП или юрлицо (например, ООО).

Проще всего стать самозанятым. Для этого нужно скачать приложение «Мой налог» и следовать инструкциям в приложении. Но этот вариант подходит только для микробизнеса, поэтому, если ваше дело требует масштабирования, удобнее стать индивидуальным предпринимателем или открыть ООО.

В чём сложность регистрации ИП

Для регистрации ИП нужно собрать документы и заполнить заявление по форме Р21001. В 2022 году в общем случае понадобится паспорт, его копия и уведомление о выборе налогового спецрежима. В отдельных ситуациях могут потребоваться:

нотариальная доверенность , если бизнес регистрируется через представителя;

если бизнес регистрируется через представителя; документ о легальном пребывании на территории России , если предприниматель не является гражданином РФ;

если предприниматель не является гражданином РФ; официальное подтверждение дееспособности , если предприниматель — несовершеннолетний.

Основная сложность — в заполнении заявления на регистрацию. ФНС не принимает заявления с ошибками, помарками, нестандартными сокращениями слов. Большинство отказов в регистрации связано с неверным заполнением.

Документы нужно подать в налоговую инспекцию по месту регистрации бизнесмена. Это можно сделать разными способами:

Лично в налоговой. Перед подачей нужно заплатить госпошлину 800 рублей и приложить к пакету документов квитанцию и чек.

Через представителя. Помимо госпошлины , нужно заплатить за нотариальную доверенность и заверение документов.

нужно заплатить за нотариальную доверенность и заверение документов. Заказным письмом с объявленной ценностью и описью вложения. При почтовой пересылке потребуется заверить документы , оплатить пошлину и почтовые расходы.

оплатить пошлину и почтовые расходы. Через нотариуса. Можно подать заявление в электронном виде через нотариуса , оплатив его услуги. Госпошлина в этом случае не платится.

оплатив его услуги. Госпошлина в этом случае не платится. Через сервис ФНС или портал «Госуслуги». Перед передачей электронных документов этим способом нужно оформить КЭП — квалифицированную электронную подпись. Госпошлину платить не нужно.

Через МФЦ. Это бесплатный вариант , но даже в 2022 году не все центры дают возможность открыть бизнес таким способом.

В чём сложность регистрации ООО

Все нюансы, которые касаются регистрации ИП, актуальны и при регистрации ООО. Но тут потребуются дополнительные документы:

устав организации;

решение единственного учредителя или протокол собрания всех учредителей ( если их несколько);

если их несколько); договор об учреждении организации ( при нескольких учредителях).

Также нужно подготовить паспорт и его копию, без ошибок заполнить заявление на регистрацию (форма Р11001), подготовить уведомление о переходе на налоговый спецрежим, передать всё в ИФНС.

Как открыть ИП или ООО быстро и бесплатно

Чтобы сэкономить время и не платить деньги, зарегистрируйте ИП через онлайн-сервис от Альфа-Банка. Как он работает:

Вы заполняете анкету на сайте банка. Цель — собрать всю необходимую для формирования документов информацию. Сервис устроен так , что любой человек может внести нужные данные за 15 минут. Сервис формирует необходимые документы согласно требованиям ФНС. Для вас выпускают КЭП в удостоверяющем центре , с которым работает банк. Сотрудник банка привозит вам документы , необходимые для получения КЭП , помогает её активировать и отправить всё необходимое для регистрации бизнеса в ФНС через специальное приложение. В течение трёх дней налоговая инспекция присылает на вашу электронную почту письмо. В нём вы найдёте уведомление о постановке на налоговый учёт и лист записи ЕГРИП.

Так же через Альфа-Банк вы можете открыть ООО с одним учредителем. В итоге вы регистрируете бизнес в короткие сроки, бесплатно, без посещения налоговой, МФЦ, нотариуса.

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