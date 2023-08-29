Как скачать квитанцию на оплату коммунальных услуг в два клика

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг» доступен круглосуточно. Для получения квитанции достаточно выбрать поставщика услуг, указать лицевой счёт и контактный телефон.
Список организаций Алтайского края, чьи счета можно скачать онлайн на сайте https://altaiensb.ru/:
- АО "Алтайэнергосбыт";
- МУП "Волчихинские коммунальные системы";
- МУП "Коммунальщик", Славгород;
- МУП "МОКХ", Ключевский район;
- МУП "Райтоп", Благовещенский район;
- МУП "Третьяковский коммунальщик";
- МУП "Энергетик", Бийский район;
- ООО "Диалог", Камень-на-Оби;
- ООО "Коммунальщик", Яровое;
- ООО "Родник", Алейск;
- ООО "Эко-Гарант", Заринск;
- МУП «КС» (Косиха);
- МУП «Тепловодснаб», Табунский район;
- ООО «ЭКОТРАНС».