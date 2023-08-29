29 августа
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Как скачать квитанцию на оплату коммунальных услуг в два клика

Нужна квитанция на оплату электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» или коммунальных услуг его партнёров? Скачать онлайн-документ быстро и легко можно на официальном сайте энергокомпании.

Скачать квитанцию на оплату электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» быстро и легко можно на официальном сайте компании.
Скачать квитанцию на оплату электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» быстро и легко можно на официальном сайте компании.
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Сервис «Онлайн-счета на оплату коммунальных услуг» доступен круглосуточно. Для получения квитанции достаточно выбрать поставщика услуг, указать лицевой счёт и контактный телефон.

Список организаций Алтайского края, чьи счета можно скачать онлайн на сайте https://altaiensb.ru/:

  • АО "Алтайэнергосбыт";
  • МУП "Волчихинские коммунальные системы";
  • МУП "Коммунальщик", Славгород;
  • МУП "МОКХ", Ключевский район;
  • МУП "Райтоп", Благовещенский район;
  • МУП "Третьяковский коммунальщик";
  • МУП "Энергетик", Бийский район;
  • ООО "Диалог", Камень-на-Оби;
  • ООО "Коммунальщик", Яровое;
  • ООО "Родник", Алейск;
  • ООО "Эко-Гарант", Заринск;
  • МУП «КС» (Косиха);
  • МУП «Тепловодснаб», Табунский район;
  • ООО «ЭКОТРАНС».
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  • АО «Алтайэнергосбыт»

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