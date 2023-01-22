Какие алтайские торговые марки стали лучшими по производству сметаны в России, показало исследование

Роскачество завершило Всероссийское исследование сметаны 20% жирности, которое проводилось по запросам потребителей, сообщают в пресс-службе Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологии.

Эксперты проверили 87 торговых марок, составляющие 70% доли всего рынка сметаны.

Так, первое место в рейтинге и в пятерке лучших по количеству баллов заняла сметана двух алтайских производителей под торговыми марками «Алтайская буренка» и «Белый замок».

Оба производителя признаны высококачественными по соответствию не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

Также отмечается, лабораторные исследования проходили по 12 показателям качества и безопасности.

Сметану проверяли на органолептику, достоверность маркировки и отсутствие в составе антибиотиков и консервантов.

Проверялось и соответствие микробиологических показателей, установленным требованиям и соответствие заявленной производителем информации на этикетке.

Высокую оценку получила и сметана под ТМ «Молочная сказка». В ходе исследования специалисты обнаружили, что алтайская сметана не содержит растительных жиров и приготовлена из качественного молока.

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