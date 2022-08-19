19 августа
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Потребитель

Казахстан резко увеличил экспорт стиральных машин и смартфонов в Россию

В первом полугодии экспорт высокотехнологичной продукции из Казахстана в Россию резко вырос, следует из данных RTVI.

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

Так, поставки смартфонов увеличились в 2 тыс. раз, процессоров — в 121 раз (по сравнению с тем же периодом 2021 года).

Впервые Казахстан начал поставлять в Россию смарт-карты — ввезено почти 400 тыс. штук на 219 тыс. долларов.

Впервые оттуда импортировали стиральные и посудомоечные машины популярных марок, компании-производители которых объявили о сворачивании деятельности в РФ.

По мнению экспертов, опрошенных bfm.ru, в Казахстане многие компании открывают свои дочерние предприятия, которых раньше не было. Так, DNS завозит туда технику, а потом перенаправляет ее в Россию.

Между тем 19 августа пройдет рабочая встреча лидеров России и Казахстана в сочинской резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей».

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