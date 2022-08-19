Казахстан резко увеличил экспорт стиральных машин и смартфонов в Россию

Так, поставки смартфонов увеличились в 2 тыс. раз, процессоров — в 121 раз (по сравнению с тем же периодом 2021 года).
Впервые Казахстан начал поставлять в Россию смарт-карты — ввезено почти 400 тыс. штук на 219 тыс. долларов.
Впервые оттуда импортировали стиральные и посудомоечные машины популярных марок, компании-производители которых объявили о сворачивании деятельности в РФ.
По мнению экспертов, опрошенных bfm.ru, в Казахстане многие компании открывают свои дочерние предприятия, которых раньше не было. Так, DNS завозит туда технику, а потом перенаправляет ее в Россию.
Между тем 19 августа пройдет рабочая встреча лидеров России и Казахстана в сочинской резиденции Владимира Путина «Бочаров ручей».