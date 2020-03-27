«Киномир» временно закрывает все кинотеатры в Алтайском крае

«Разумеется, мы продолжим рассказывать о событиях в сфере кинематографа в наших блогах в соцсетях, с удовольствием ответим на ваши вопросы и комментарии. Надеемся, что сложившаяся ситуация в скором времени разрешится, и мы вернемся к работе, чтобы и дальше радовать вас новинками кино», — пишут в официальном сообществе «Киномира».