Комфортная коммуникация абонентов с водоканалом с помощью онлайн-сервисов

Наступает время передачи показаний приборов учета. В связи с этим «Росводоканал Барнаул» напоминает клиентам об удобном способе взаимодействия — мобильном приложении «РВК.Услуги». Сервис обеспечивает быструю и комфортную связь с компанией в круглосуточном режиме.

«Разработчики на основе обратной связи от клиентов улучшают сервис, чтобы он был максимально удобен для клиентов и безопасен для их персональных данных», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Через приложение можно не только передать показания приборов учета, но и заказать услугу водоканала или партнёров компании. К одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, и по каждому сохранится история платежей и показаний приборов учёта. В случае образования задолженности, приложение напомнит вам об этом.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Алтайском крае, онлайн-сервисы становятся незаменимыми помощниками для клиентов и компании.

«Мы призываем всех наших абонентов — как население, так и юридических лиц, взаимодействовать с нами онлайн. Тем более, что кроме мобильного приложения это можно сделать через наш сайт, «Систему «Город», «Сбербанк-Онлайн», а также по телефону 500−101. Берегите себя, обращайтесь к нам с помощью дистанционных сервисов», — обратилась к барнаульцам Татьяна Колганова.

Приложение «РВК.Услуги» доступно для пользователей смартфонов на базе Android и Apple iPhone. Мобильный сервис можно скачать бесплатно в Google Play и App Store. Для этого нужно ввести в поисковую строку запрос «Росводоканал» или «Rosvodokanal». Также оно доступно по ссылкам на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru.