27 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Кроссовки Reebok вернутся на российский рынок

Кроссовки Reebok снова появятся в розничной продаже в России. Из будут продавать в мультибрендовом магазине спортивной обуви SneakerBox. Об этом сообщает ТАСС.

Кроссовки Reebok.
Кроссовки Reebok.
СС0

Компания Fashion House Group планирует открыть мультибрендовый магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете «Шереметьево». Там будут продавать преимущественно продукция закрывшего свои магазины в России Reebok.

Открытие будет ориентировочно в феврале.

Ранее холдинг FLO Retailing (Турция) приобрел российское подразделение Reebok.

В 2021 году Reebok заявил, что приостанавливает продажи в России, 13 марта, добавляет «Лента.ру».

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость