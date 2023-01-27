Кроссовки Reebok вернутся на российский рынок

Компания Fashion House Group планирует открыть мультибрендовый магазин спортивной обуви SneakerBox в аутлете «Шереметьево». Там будут продавать преимущественно продукция закрывшего свои магазины в России Reebok.
Открытие будет ориентировочно в феврале.
Ранее холдинг FLO Retailing (Турция) приобрел российское подразделение Reebok.
В 2021 году Reebok заявил, что приостанавливает продажи в России, 13 марта, добавляет «Лента.ру».
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