Куда пропадает еда на триллион долларов? В Барнауле показали фильм о глобальных пищевых отходах

Ежегодно в мире выбрасывается колоссальное количество неиспользованных продуктов — их просто не съели. 6 октября в Барнауле в рамках фестиваля ECOCUP Film Festival прошел показ нашумевшей документальной киноленты «ПРОПАЛО! История выброшенной еды». Altapress.ru c удовольствием посмотрел картину и проникся проблемой.

Краткое содержание

Фильм снят западными режиссерами и преимущественно рассказывает о ситуации в Европе и США. Но будьте уверены, что такие же проблемы существуют и в нашей стране — в России ежегодно выбрасывают 17 млн тонн еды стоимостью более 1,6 трлн рублей. По оценкам экспертов, такого объема продовольствия хватило бы, чтобы кормить 30 млн человек в течение года.

О чем рассказывает фильм и кто его снял?

«ПРОПАЛО! История выброшенной еды» — документальное кино о пищевых отходах и способов борьбы с ними. Фильм был снят в 2017 году двумя американскими режиссерами — Анной Чай и Нарри Кай. Их фамилии немного говорят киноманам.

На счету Анны лишь один завершенный сериал, в котором известный шеф-повар и писатель Энтони Бурден путешествует по разным городам мира и рассказывает о местных достопримечательностях, в том числе и местной кулинарии. По сути, «История выброшенной еды» — первый документальный фильм Анны и Нарри.

Кстати, Энтони Бурден не только появляется в начале и конце «Истории выброшенной еды», но еще и принимает непосредственное участие в съемках фильма, заняться которым ему предложил фонд Рокфеллера.

Идея фильма — сообщить, что каждый из нас вредит экологии хотя бы потому, что просто выбрасывает еду. Авторы на примерах показывают, как можно уменьшить пищевые отходы, и переработать их, чтобы затем использовать. Картина была удостоена высокой награды — Emmy 2018.

Выброшенная еда. ba.tfsd.org.

В чем главная проблема?

В фильме говорится, пищевые отходы при разложении выделяют метан, парниковый эффект от которого в 23 раза сильнее, чем от углекислого газа.

К примеру, в США 90% пищевых отходов отправляется на свалку, где они разлагаются более 25 лет — это наносит колоссальный ущерб экологии.

Именно на этом авторы фильма акцентируют внимание — с этим и предлагают бороться.

Как образуются пищевые отходы в мире?

Большой процент пищевых отходов образуется уже на фермах и сельхозпредприятиях. И дело не только в том, что поставщики не могут сбыть продукцию, не имеющую товарного вида — например, овощи необычной формы — но и в том, что листья и стебли многих растений не используются в пищу.

Они становятся отходами, потому что рестораны и супермаркеты в них не нуждаются. В фильме в качестве примера приводится цветная капуста, 40% растения которой занимает плод, а 60% — листья, которые приходится выбрасывать.

Кроме того, по данным авторов фильма, 10 млн тонн сельхозурожая ежегодно остается неубранными. Причина очень проста — мировое предложение значительно превышает спрос.

Если продукты имеют товарный вид, то их покупает супермаркет. Но среди них покупатель все равно отберет более привлекательные, а все остальные придется выбросить: нереализованный вовремя товар становится «просрочкой».

Читать далее Для ресторанов эстетичность продуктов играет незначительную роль — главное, чтобы овощи и фрукты были свежими и спелыми (правда, иногда используют недозрелые). Весомая часть неспелых плодов не нужна ни супермаркетам, ни ресторанам. Поэтому она отправляется прямиком на свалку. А рестораны, как известно, выбрасывают несвежие блюда: ведь заведения, заботящиеся о своей репутации, не станут подавать гостям «вчерашнее» блюдо. Если продукт все-таки доходит до конечного потребителя, и он решает купить больше, чем сможет или успеет съесть, то остатки пищи также попадают на свалку. Будь то кафе и рестораны, очищающие тарелки от недоеденной клиентом пищи или каждый из нас, набравший столько еды, что часть из них пропадает и отправляется на помойку.

Выброшенная еда. harvard.edu.

Что с этим делать?

В фильме приводится ужасающая статистика: примерно треть произведенной пищевой продукции остается невостребованной. При этом стоимость выброшенной еды составляет 1 трлн долларов или около 65 трлн рублей в год. Для того, чтобы снизить эту колоссальную цифру, необходимо активно переработать пищевые отходы. И такие технологии в мире есть.

Выброшенная еда — хороший корм для животных. Вместо того, чтобы покупать дорогие корма, можно использовать непригодную для человека пищу — например, в США 70% невостребованного зерна скармливается скоту, что крайне затратно. Практика выращивания животных (преимущественно свиней) на пищевых отходах широко используется в Японии — местные компании тоже экономят огромные деньги на кормах.

Выдающийся американский шеф-повар Дэнни Боуэн — один из героев фильма — отмечает, что, свиньи, выращенные таким образом, имеют очень нежное мясо — несложно догадаться, что оно и высоко ценится.

Также каждый из нас с малых лет знает, что пропавшие продукты можно использовать в качестве удобрения. В фильме показана американская школа Samuel J. Green Charter School, где детей обучают изготавливать компост из пищевых отходов.

Читать далее Пообедав, ученики собирают в специальные ведра остатки пищи, либо то, что в непригодно к употреблению — банановые кожурки, кофейные зерна — и затем используют отходы в качестве удобрения. Прибегая к такому способу, вы не только освободите свалку от пищевых отходов, но и улучшите качество почвы, благодаря чему следующий урожай будет здоровее.

Мусор , свалка. barnaul.org

Что предлагают повара?

«ПРОПАЛО! История выброшенной еды» создавался при участии кулинаров, которые на протяжении всей жизни искали новые рецепты, поэтому фильм постулирует идею о том, что из неиспользуемых продуктов можно создавать новые блюда.

Дэн Барбер — теоретик еды, знаменитый на Западе шеф и ресторатор готовит еду из тех ингредиентов, которые обычно выбрасываются. К примеру, из стебля цветной капусты он делает пасту или готовит блюда из недозрелых кабачков.

Уже упоминаемый Дэннии Боэн говорит о пагубности пищевых предрассудков — он заметил, что клиенту может понравиться блюдо, если он не знает, из чего оно приготовлено. Таким ингредиентом, например, может быть толстая кишка свиньи — стоит избавиться от подобных предубеждений и тогда на свалке окажется меньше пищевых отходов, считают авторы фильма.

Кроме того, отходы можно переработать в другой пищевой продукт. В качестве примера приводится британская пивная компания Hambleton.

Она знаменита своим особым способом приготовления алкогольного напитка— зерна, которые используются для варки пива, на треть заменяются хлебными отходами. Если верить фильму, вкус пива от этого не страдает.

Свалка в Бийске. vk.com/incident 22

Кто должен экономить на продуктах?

Прежде всего, фильм учит тому, что лишней еды быть не должно. Рецепт прост — доедайте за собой и планируйте покупки так, чтобы не брать лишнего. Авторы полагают, что обилие товаров в супермаркетах побуждает покупателя приобретать больше продуктов, чем ему нужно.

Поэтому праздник живота устраивать не нужно, купите только то, что вы точно съедите.

Также авторы советуют — если вы, конечно, этого не умеете — научиться готовить. Причем в качестве ингредиентов использовать весьма неприглядные продукты, которые, скорее всего, не купят. Привлекательный продукт — не значит самый здоровый и свежий. Если у вас все-таки остается еда, её рекомендуется заморозить.

Читать далее Кстати, Южная Корея — это одна из немногих стран, на свалки которой практически не попадают пищевые отходы. Обычные граждане Кореи следуют вышеперечисленным правилам, правда, к этому их мотивировало государство. Дело в том, что в Корее установлены специальные баки для пищевых отходов, которые берут деньги с того, кто выбрасывает мусор. Чем больше отходов — тем больше ты платишь. Благодаря этой системе бытовые пищевые отходы сократились на 30%. Кроме того, корейские бизнесмены перерабатывают пищевые отходы, благодаря чему получают огромную прибыль — по данным фильма, компании, которые занимаются переработкой пищевых отходов, имеют доход превышающий издержки в 14 раз.

Роман Покатилов