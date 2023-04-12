Кузбасская аномалия. Почему жители Барнаула платят за отопление в два раза больше, чем кемеровчане

Среди семи сибирских городов самое дорогое отопление — в Барнауле. Самое дешевое — в Кемерове: здесь гигакалория более чем в два раза дешевле барнаульской — это следует из информации комитет а экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула. Разница выглядит удивительной — ведь тепловая энергия стоит намного дороже и во всех остальных городах. Altapress.ru выяснял, как образовалась кузбасская аномалия.

Лидеры и аутсайдеры

В экономическом комитете мэрии сравнили цены на товары и услуги — в том числе коммунальные — в семи сибирских городах (результаты — в табличке). Из таблички видно: самое дорогое отопление — в Барнауле. Здесь гигакалория стоит 2488 рублей.

А самое дешевое — в столице Кузбасса: кемеровчанам одна «гига» обходится всего в 1124,1 рублей, или в 2,2 раза дешевле, чем барнаульцам. Причем в Кемерове самая дешевая еще и горячая вода. А это две самые затратные части ЖКХ-квитанции.

Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось: по такому тарифу в Кемерове платят далеко не все.

Ярко-розовые — максимальные цены среди городов СФО. Зеленые — минимальные. Barnaul.org

Льготы и цены

Как известно, тарифы рассчитываются для каждой коммунальной компании индивидуально — и различия между городами и компаниями обычное дело. Но на самом деле гигакалория и на Кузбассе стоит вовсе не так дешево.

Так, у кемеровской компании «Теплоэнерго» «гита» стоит ненамного меньше, чем в Барнауле: 2470 рублей. У «Кемеровской генерации» — 1850,9 рублей, сообщает СГК. Эти цены установила региональная энергетическая комиссия — считается, что они экономически обоснованные.

Но на Кузбассе так и не перешли, как на Алтае, на оплату населением 100% коммунального платежа. Жильцы из многоквартирных и частных домов с центральным отоплением в Кемерове платят только часть: с 1 декабря 2022 года — 1124 рубля за гигакалорию.

Остальную же сумму теплоснабжающим компаниям доплачивают из бюджета — в качестве компенсации выпадающих доходов. В Барнауле же бюджетные субсидии выдают потребителям, а не компаниям, и только тем, кто в них нуждается (см. сайт минсоцзащиты).

Впрочем, в кемеровской схеме, как оказалось, масса нюансов, из-за которых у самих кемеровчан иногда голова кругом идет.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Нюансы и финансы

Так, 1124 рубля за гигакалорию — это тариф только в пределах социальной нормы площади:

на одного проживающего — не более 33 кв. метров

на двоих — не более 42 кв. метров

на троих и более — по 18 кв. метров на каждого.

Инвалидам добавляется 40%

А за превышение площади надо платить уже больше: 1402,46 рублей, приводит пример управляющая компания «Лесная поляна». Это потому что размер соцподдержки на «лишние квадраты» меньше, объясняла СГК пару лет назад.

Горячая вода , ванна. СС0

Причем по льготному тарифу платят только постоянно зарегистрированные в квартире или доме граждане. Временные жильцы или собственники «пустого» жилья (без зарегистрированных) платят уже 2425 рублей — причем этот тариф тоже считается льготным.

Похожая история — с горячей водой. Кемеровская управляющая компания «Лесная поляна» приводит такие циферки.

Плата за горячее водоснабжение для части ее потребителей даже больше, чем в Барнауле — 198 рублей. А для жителей многоквартирных домов — всего 59,3 рубля. Но только в пределах норм потребления.

Потребление сверх нормы оплачивается уже по 102 рубля. А жильцы квартир, в которых никто не зарегистрирован (скажем, арендаторы), будут платить по 148,19 рублей за куб.

Кран , горячая вода СС0

Субсидии и компенсации

Надо сказать, что именно такой подход — население платит часть, остальное компенсируют поставщику коммунальной услуги — не первый год предлагает использовать в Алтайском крае председатель исполкома реготделения «Народного фронта» Сергей Войтюк.

Такой вариант намного удобнее для граждан — не надо регулярно оформлять компенсации или адресные субсидии.

По словам Войтюка, по похожей схеме платит население не только в Кемерове, но и в Омске, на Чукотке и в Еврейской АО. Но в правительстве нашего региона против — видимо, считают, что бюджету Алтайского края такие выплаты не потянуть.

Квитанция на оплату коммунальных услуг. Altapress.ru

Минусы и проблемы

Впрочем, кемеровский подход имеет и минусы. Во-первых, по низкому тарифу платят не только те, кто в нуждаются в господдержке, а все, кто имеют постоянную регистрацию, в том числе — вполне обеспеченные люди.

Во-вторых, ЖКХ-квитанции в Кемерове с их стандартами площади, нормами потребления, превышением и разными тарифами очень запутанные — население жалуется, что понять, за что платишь и сколько, крайне трудно.

В-третьих, выплаты из бюджета — штука рискованная. Компенсируют выпадающие доходы из муниципального бюджета, куда деньги перечисляют из областного. А ведь и у него могут случиться проблемы. Тем более, что суммы поступают немалые.

Бюджет. Pixabay.com

Так, в 2021 году кемеровский бюджет получил субвенцию на компенсацию льготных тарифов в 2,2 млрд рублей. При общих доходах города — 26,8 млрд, сообщил Кемеровский горсовет в отчете об исполнении бюджета.

Ну и от энергетиков Кузбасса не раз исходили предложения отказаться от поголовной компенсации населению затрат на коммуналку, снизить нагрузку на бюджет и сделать выплаты адресными.

Тем не менее льготные тарифы горожанам там сохраняются — говорят, такой порядок ввели еще при губернаторе Аман Тулееве, и наблюдатели называли его «тулеевским социализмом».

Что ж, коммуналка — все-таки вопрос политический, и, видимо, нынешние власти Кузбасса тоже считают, что высокими счетами в ЖКХ-квитанции народ лучше не раздражать.

Кстати, ранее altapress.ru писал, что в Кузбассе намного дешевле, чем на Алтае, дрова. Анализ экономического комитета мэрии это тоже подтверждает: кубометр в Кемерове стоит 813 рублей, в Барнауле — 2540. Но здесь впереди всех Красноярск: 2949 рублей за куб.

Отопление. СС0