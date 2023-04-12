12 апреля
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Потребитель

Кузбасская аномалия. Почему жители Барнаула платят за отопление в два раза больше, чем кемеровчане

Среди семи сибирских городов самое дорогое отопление — в Барнауле. Самое дешевое — в Кемерове: здесь гигакалория более чем в два раза дешевле барнаульской — это следует из информации комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула. Разница выглядит удивительной — ведь тепловая энергия стоит намного дороже и во всех остальных городах. Altapress.ru выяснял, как образовалась кузбасская аномалия.

Деньги и отопление.
Деньги и отопление.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Лидеры и аутсайдеры

В экономическом комитете мэрии сравнили цены на товары и услуги — в том числе коммунальные — в семи сибирских городах (результаты — в табличке). Из таблички видно: самое дорогое отопление — в Барнауле. Здесь гигакалория стоит 2488 рублей.

А самое дешевое — в столице Кузбасса: кемеровчанам одна «гига» обходится всего в 1124,1 рублей, или в 2,2 раза дешевле, чем барнаульцам. Причем в Кемерове самая дешевая еще и горячая вода. А это две самые затратные части ЖКХ-квитанции.

Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось: по такому тарифу в Кемерове платят далеко не все.

Ярко-розовые - максимальные цены среди городов СФО. Зеленые - минимальные.
Ярко-розовые — максимальные цены среди городов СФО. Зеленые — минимальные.
Barnaul.org

Льготы и цены

Как известно, тарифы рассчитываются для каждой коммунальной компании индивидуально — и различия между городами и компаниями обычное дело. Но на самом деле гигакалория и на Кузбассе стоит вовсе не так дешево.

Так, у кемеровской компании «Теплоэнерго» «гита» стоит ненамного меньше, чем в Барнауле: 2470 рублей. У «Кемеровской генерации» — 1850,9 рублей, сообщает СГК. Эти цены установила региональная энергетическая комиссия — считается, что они экономически обоснованные.

Но на Кузбассе так и не перешли, как на Алтае, на оплату населением 100% коммунального платежа. Жильцы из многоквартирных и частных домов с центральным отоплением в Кемерове платят только часть: с 1 декабря 2022 года — 1124 рубля за гигакалорию.

Остальную же сумму теплоснабжающим компаниям доплачивают из бюджета — в качестве компенсации выпадающих доходов. В Барнауле же бюджетные субсидии выдают потребителям, а не компаниям, и только тем, кто в них нуждается (см. сайт минсоцзащиты).

Впрочем, в кемеровской схеме, как оказалось, масса нюансов, из-за которых у самих кемеровчан иногда голова кругом идет.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Нюансы и финансы

Так, 1124 рубля за гигакалорию — это тариф только в пределах социальной нормы площади:

  • на одного проживающего — не более 33 кв. метров
  • на двоих — не более 42 кв. метров
  • на троих и более — по 18 кв. метров на каждого.
  • Инвалидам добавляется 40%

А за превышение площади надо платить уже больше: 1402,46 рублей, приводит пример управляющая компания «Лесная поляна». Это потому что размер соцподдержки на «лишние квадраты» меньше, объясняла СГК пару лет назад.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Причем по льготному тарифу платят только постоянно зарегистрированные в квартире или доме граждане. Временные жильцы или собственники «пустого» жилья (без зарегистрированных) платят уже 2425 рублей — причем этот тариф тоже считается льготным.

Похожая история — с горячей водой. Кемеровская управляющая компания «Лесная поляна» приводит такие циферки.

Плата за горячее водоснабжение для части ее потребителей даже больше, чем в Барнауле — 198 рублей. А для жителей многоквартирных домов — всего 59,3 рубля. Но только в пределах норм потребления.

Потребление сверх нормы оплачивается уже по 102 рубля. А жильцы квартир, в которых никто не зарегистрирован (скажем, арендаторы), будут платить по 148,19 рублей за куб.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Субсидии и компенсации

Надо сказать, что именно такой подход — население платит часть, остальное компенсируют поставщику коммунальной услуги — не первый год предлагает использовать в Алтайском крае председатель исполкома реготделения «Народного фронта» Сергей Войтюк.

Такой вариант намного удобнее для граждан — не надо регулярно оформлять компенсации или адресные субсидии.

По словам Войтюка, по похожей схеме платит население не только в Кемерове, но и в Омске, на Чукотке и в Еврейской АО. Но в правительстве нашего региона против — видимо, считают, что бюджету Алтайского края такие выплаты не потянуть.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Минусы и проблемы

Впрочем, кемеровский подход имеет и минусы. Во-первых, по низкому тарифу платят не только те, кто в нуждаются в господдержке, а все, кто имеют постоянную регистрацию, в том числе — вполне обеспеченные люди.

Во-вторых, ЖКХ-квитанции в Кемерове с их стандартами площади, нормами потребления, превышением и разными тарифами очень запутанные — население жалуется, что понять, за что платишь и сколько, крайне трудно.

В-третьих, выплаты из бюджета — штука рискованная. Компенсируют выпадающие доходы из муниципального бюджета, куда деньги перечисляют из областного. А ведь и у него могут случиться проблемы. Тем более, что суммы поступают немалые.

Бюджет.
Бюджет.
Pixabay.com

Так, в 2021 году кемеровский бюджет получил субвенцию на компенсацию льготных тарифов в 2,2 млрд рублей. При общих доходах города — 26,8 млрд, сообщил Кемеровский горсовет в отчете об исполнении бюджета.

Ну и от энергетиков Кузбасса не раз исходили предложения отказаться от поголовной компенсации населению затрат на коммуналку, снизить нагрузку на бюджет и сделать выплаты адресными.

Тем не менее льготные тарифы горожанам там сохраняются — говорят, такой порядок ввели еще при губернаторе Аман Тулееве, и наблюдатели называли его «тулеевским социализмом».

Что ж, коммуналка — все-таки вопрос политический, и, видимо, нынешние власти Кузбасса тоже считают, что высокими счетами в ЖКХ-квитанции народ лучше не раздражать.

Кстати, ранее altapress.ru писал, что в Кузбассе намного дешевле, чем на Алтае, дрова. Анализ экономического комитета мэрии это тоже подтверждает: кубометр в Кемерове стоит 813 рублей, в Барнауле — 2540. Но здесь впереди всех Красноярск: 2949 рублей за куб.

Отопление.
Отопление.
СС0

Еще одна фишка

В Кемерово есть еще одно коммунальное отличие от Барнаула: за отопление кемеровчане платят не по факту (сколько показал общедомовой счетчик), а равными долями в течение всего календарного года — по системе 1/12. Такой способ выбрали власти региона.

Но теплосчетчик в домах тоже работает, он фиксирует, сколько тепла потребляет дом — показания снимают ежемесячно. А в конце декабря управляющие компании проводят сверку: сколько жители заплатили за тепло равными частями и сколько дом потребил тепла реально.

Если оплата по системе 1/12 оказалась меньше фактического потребления тепла, жильцам предложат доплатить. Если больше — у жильцов образуется переплата. Перерасчет делают в первом квартале следующего года.

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