Кузбасская аномалия. Почему жители Барнаула платят за отопление в два раза больше, чем кемеровчане

Лидеры и аутсайдеры
В экономическом комитете мэрии сравнили цены на товары и услуги — в том числе коммунальные — в семи сибирских городах (результаты — в табличке). Из таблички видно: самое дорогое отопление — в Барнауле. Здесь гигакалория стоит 2488 рублей.
А самое дешевое — в столице Кузбасса: кемеровчанам одна «гига» обходится всего в 1124,1 рублей, или в 2,2 раза дешевле, чем барнаульцам. Причем в Кемерове самая дешевая еще и горячая вода. А это две самые затратные части ЖКХ-квитанции.
Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось: по такому тарифу в Кемерове платят далеко не все.
Льготы и цены
Как известно, тарифы рассчитываются для каждой коммунальной компании индивидуально — и различия между городами и компаниями обычное дело. Но на самом деле гигакалория и на Кузбассе стоит вовсе не так дешево.
Так, у кемеровской компании «Теплоэнерго» «гита» стоит ненамного меньше, чем в Барнауле: 2470 рублей. У «Кемеровской генерации» — 1850,9 рублей, сообщает СГК. Эти цены установила региональная энергетическая комиссия — считается, что они экономически обоснованные.
Но на Кузбассе так и не перешли, как на Алтае, на оплату населением 100% коммунального платежа. Жильцы из многоквартирных и частных домов с центральным отоплением в Кемерове платят только часть: с 1 декабря 2022 года — 1124 рубля за гигакалорию.
Остальную же сумму теплоснабжающим компаниям доплачивают из бюджета — в качестве компенсации выпадающих доходов. В Барнауле же бюджетные субсидии выдают потребителям, а не компаниям, и только тем, кто в них нуждается (см. сайт минсоцзащиты).
Впрочем, в кемеровской схеме, как оказалось, масса нюансов, из-за которых у самих кемеровчан иногда голова кругом идет.
Нюансы и финансы
Так, 1124 рубля за гигакалорию — это тариф только в пределах социальной нормы площади:
- на одного проживающего — не более 33 кв. метров
- на двоих — не более 42 кв. метров
- на троих и более — по 18 кв. метров на каждого.
- Инвалидам добавляется 40%
А за превышение площади надо платить уже больше: 1402,46 рублей, приводит пример управляющая компания «Лесная поляна». Это потому что размер соцподдержки на «лишние квадраты» меньше, объясняла СГК пару лет назад.
Причем по льготному тарифу платят только постоянно зарегистрированные в квартире или доме граждане. Временные жильцы или собственники «пустого» жилья (без зарегистрированных) платят уже 2425 рублей — причем этот тариф тоже считается льготным.
Похожая история — с горячей водой. Кемеровская управляющая компания «Лесная поляна» приводит такие циферки.
Плата за горячее водоснабжение для части ее потребителей даже больше, чем в Барнауле — 198 рублей. А для жителей многоквартирных домов — всего 59,3 рубля. Но только в пределах норм потребления.
Потребление сверх нормы оплачивается уже по 102 рубля. А жильцы квартир, в которых никто не зарегистрирован (скажем, арендаторы), будут платить по 148,19 рублей за куб.
Субсидии и компенсации
Надо сказать, что именно такой подход — население платит часть, остальное компенсируют поставщику коммунальной услуги — не первый год предлагает использовать в Алтайском крае председатель исполкома реготделения «Народного фронта» Сергей Войтюк.
Такой вариант намного удобнее для граждан — не надо регулярно оформлять компенсации или адресные субсидии.
По словам Войтюка, по похожей схеме платит население не только в Кемерове, но и в Омске, на Чукотке и в Еврейской АО. Но в правительстве нашего региона против — видимо, считают, что бюджету Алтайского края такие выплаты не потянуть.
Минусы и проблемы
Впрочем, кемеровский подход имеет и минусы. Во-первых, по низкому тарифу платят не только те, кто в нуждаются в господдержке, а все, кто имеют постоянную регистрацию, в том числе — вполне обеспеченные люди.
Во-вторых, ЖКХ-квитанции в Кемерове с их стандартами площади, нормами потребления, превышением и разными тарифами очень запутанные — население жалуется, что понять, за что платишь и сколько, крайне трудно.
В-третьих, выплаты из бюджета — штука рискованная. Компенсируют выпадающие доходы из муниципального бюджета, куда деньги перечисляют из областного. А ведь и у него могут случиться проблемы. Тем более, что суммы поступают немалые.
Так, в 2021 году кемеровский бюджет получил субвенцию на компенсацию льготных тарифов в 2,2 млрд рублей. При общих доходах города — 26,8 млрд, сообщил Кемеровский горсовет в отчете об исполнении бюджета.
Ну и от энергетиков Кузбасса не раз исходили предложения отказаться от поголовной компенсации населению затрат на коммуналку, снизить нагрузку на бюджет и сделать выплаты адресными.
Тем не менее льготные тарифы горожанам там сохраняются — говорят, такой порядок ввели еще при губернаторе Аман Тулееве, и наблюдатели называли его «тулеевским социализмом».
Что ж, коммуналка — все-таки вопрос политический, и, видимо, нынешние власти Кузбасса тоже считают, что высокими счетами в ЖКХ-квитанции народ лучше не раздражать.
Кстати, ранее altapress.ru писал, что в Кузбассе намного дешевле, чем на Алтае, дрова. Анализ экономического комитета мэрии это тоже подтверждает: кубометр в Кемерове стоит 813 рублей, в Барнауле — 2540. Но здесь впереди всех Красноярск: 2949 рублей за куб.
Еще одна фишка
В Кемерово есть еще одно коммунальное отличие от Барнаула: за отопление кемеровчане платят не по факту (сколько показал общедомовой счетчик), а равными долями в течение всего календарного года — по системе 1/12. Такой способ выбрали власти региона.
Но теплосчетчик в домах тоже работает, он фиксирует, сколько тепла потребляет дом — показания снимают ежемесячно. А в конце декабря управляющие компании проводят сверку: сколько жители заплатили за тепло равными частями и сколько дом потребил тепла реально.
Если оплата по системе 1/12 оказалась меньше фактического потребления тепла, жильцам предложат доплатить. Если больше — у жильцов образуется переплата. Перерасчет делают в первом квартале следующего года.