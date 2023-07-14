14 июля
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Потребитель

Лизь-лизь-кусь. Какое мороженое барнаульцы покупают в жару чаще всего

Если стоите перед мороженщиком и испытываете муки выбора, а в это время солнце печет все безжалостнее и безжалостнее — берите то же, что и все. А что именно — altapress.ru подскажет в этом мини-обзоре.

Мороженое, эротика.
Мороженое, эротика.
СС0

Узнать о самых востребованных вкусах и формах мы решили у продавцов киосков и фургончиков с мороженым. Они, кстати, как выяснилось, и сами не прочь «навернуть стаканчик».

В «33 пингвинах» нам рассказали о предпочтениях, разделив покупателей на три категории по возрасту.

Оказалось, что взрослые от 22 до 40 лет любят холодиться мороженым из сливочного сыра. Также они не прочь взять десерт с «натуральным» вкусом — вишни, манго, банана или киви.

Дети смотрят на внешний вид продукта и выбирают самые яркий, который сочетает в себе несколько цветов: это «бамбл-гам» и «сахарная вата».

Старшее поколение отдает предпочтение классике: фисташка, пломбир и пломбир с орехом.

Мороженое. Жара.
Мороженое. Жара.
Открытые источники.

В «Бомбино» на ура уходит «клубника-дыня».

В киоске печати на пл. Спартака отметили пломбир «Золотой стандарт»: ванильный и фисташковый. Популярен и «Русский размах» - потому что это самый бюджетный вариант.

Ему же отдают предпочтение и в киосках «Инмарко». Еще в них часто берут мороженое со вкусами «брауни» и «чернослив».

В «Славице» славится пломбир «Советский» - вне зависимости от того, на палочке он или нет. Но это в центре города. На Докучаево самый популярный вариант — фруктовый лед. В этом районе его вообще активно берут в любых киосках.

«У кого бюджет побольше (60 рублей), берут стаканчики, у кого поменьше (30 рублей) — лед», - рассказали нам продавцы.

Мягкое мороженое &quot;микс&quot;.
Мягкое мороженое "микс".
Екатерина Карзова

И, наконец, бесспорный победитель в номинации «мягкое мороженое» - микс из ванильного и шоколадного пломбира в одном рожке. Его чаще всего выбирают во всех исследованных нами фургончиках и киосках как в центре города, так и вне его пределов.

Как уберечь себя от теплового удара в аномальную жару altapress.ru рассказал здесь.

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