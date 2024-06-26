Компания «Тандер», развивающая сеть супермаркетов «Магнит», решила, что ее барнаульский арендодатель должен компенсировать ей затраты на уборку и вывоз снега в 2023 году. Она подала иск к предпринимателю Дмитрию Колотилину, собственнику здания на пр. Красноармейском, 33 и известному в Барнауле владельцу заведений общепита. Затраты за несколько часов работы по разгребанию и вывозу снега она оценила суммой более 80 тыс. рублей, и добилась решения в свою пользу.

Не правила и не ГОСТы

В начале 2023 года Барнаул, если помните, завалило снегом. Тогда горадминистрация разослала телефонограммы 300 организациям, требуя очистить кровли и входные узлы от снега и наледи.

Мэрия опиралась на правила благоустройства Барнаула: тротуары, дворы и прочие участки надо очищать от снега и льда до 8 утра текущего дня. Но есть еще и ГОСТ, по которому рыхлый и талый снег надо убирать в течение 1-3 часов.

Но «Тандер» в суде ссылался не на правила и ГОСТ, а на собственные коммерческие потери. И чтобы возместить их, компания обратилась в суд с иском к Дмитрию Колотилину.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Не смог разгрузиться

Случай, о котором шла речь в суде, произошел 5 января 2023 года. Территория у магазина «Магнит», что на Красноармейском, 33, судя по тексту судебного решения, оказалась настолько заваленной, что магазин не смог «осуществить погрузочно-разгрузочные работы».

Пришлось приглашать подрядчика. На следующий день тот все расчистил и вывез, и обошлось это в 82,6 тыс. рублей.

Расчет сделали так: один мехчас работы спецтехники стоил 3 276 рублей, а уборка продолжалась 5,5 мехчасов. Стоимость погрузки и вывоз кубометра снега – 552 рубля. А вывезено 117 кубов.

Уборка снега. Анна Зайкова, altapress.ru

Эту сумму компания «Тандер» потребовала выплатить от собственника здания – Дмитрия Колотилина, подав иск в суд еще в 2023 году.

Напомним, Колотилин известен как владелец сети ресторанов «Кинза и мята», паба Hairy Lemon, ресторана Spicy no Spicy. В прошлом году вместе с компаньоном он приобрел клуб Che Guevara.

А собственником здания на пр. Красноармейский, 33 он стал в сентябре 2020 года.

Ресторан "Кинза и мята". kinzamint.ru

Отвечает арендодатель

Сумму предприниматель оспаривать не стал. Спор зашел о том, кто отвечает за плохую уборку прилегающей территории: собственник здания или нанятая им для этих целей компания - «Юргинский дробильно-сортировочный завод».

Казалось бы, именно специально нанятая компания. То, что она несет полную ответственность перед всеми, кому причинен вред из-за некачественной уборки, прямо прописано в ее договоре с ИП Колотилин.

Однако суд решил иначе. Раз «Тандер» заключил договор аренды с ИП Колотилин, а в договоре арендодатель обязался убирать и вывозить снег, значит, ИП и отвечает.

При этом предприниматель «не лишен права обратиться за взысканием убытков к ООО «Юргинский дробильно-сортировочный завод»». Решение не вступило в силу, Дмитрий Колотилин подал апелляционную жалобу 20 июня.

Очистка дворов от снега. barnaul.org

Космические фирмы

Надо сказать, что судебные споры между коммерческими структурами из-за плохой уборки снега и мусора - не частая история. Куда чаще по этому поводу судится администрация города (в лице районных администраций).

Вот только один пример. В феврале 2024 года администрация Индустриального района потребовала от целой группы «космических» и «мифологических» фирм – «Планета», «Нептун», «Уран» , «Марс», «Юпитер», Плутон», «Орбита», «Пилот», а также «Феникс», «Атлант» и «Меридиан» обеспечить очистку от снега, льда и мусора участок у ТРЦ «Арена».

В случае неисполнения решения суда администрация просила взыскать с ответчиков по 100 тыс. рублей ежемесячно - до момента исполнения судебного акта.

Но в конце марта от иска отказалась. Стимулом для фирм-ответчиков стал сам факт подачи иска – снег и лед с территории убрали.

ТРЦ "Арена". Настасья Коваленко

Все недовольны всеми

Жалуются, впрочем, и на саму администрацию. В 2023 году жители улицы Парковой написали altapress.ru, что ее настолько долго не чистили, что там стали застревать по три-четыре машины в день. Пешеходам перемещаться по ней оказалось вообще невозможно.

В ответ мэрия пообещала рассчитать улицу до 24 марта, хотя уже в середине месяца в Барнауле установились плюсовые температуры.

Дорога по ул. Парковой "Вести Алтай"

А как раз в те дни, когда кучи снега помешали погрузочно-разгрузочным работам у «Магнита» на пр. Красноармейском, 33, представитель «Автодорстроя» объяснял, что не успевает вывозить снег и очищать остановки.

К слову, отвечать за некачественную уборку финансами ему тоже приходится. Так, зимой 2021 года медсестра поскользнулась на остановке «Медицинский университет» в Барнауле и сломала ногу. Перелом был сложный, женщине сделали операцию, работать она не могла.

И вот с помощью прокуратуры Центрального района с «Автодорстроя» взыскали утраченный ею за несколько месяцев заработок (139 тыс. рублей). Решение по делу краевой суд вынес в феврале 2024 года.

В общем, уборка снега и наледей - это та история, когда все недовольны всеми.

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