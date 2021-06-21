Народный вопрос. Как остановить незаконную торговлю сигаретами?

Кто отвечает
Согласно п. 2.1. ст. 18 Федерального закона
А также систем маркировки товаров и общего учета производителей. Так, маркировке подлежит каждая пачка и упаковка.
Постановлением Правительства РФ
Закон гласит, что за нарушение в сфере охраны здоровья от окружающего табачного дыма или последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность.
Каким будет наказание
Барнаульский юрист Андрей Сандаковский объясняет, что часть 1 статьи 14.53 КоАП РФ за несоблюдение ограничений в сфере торговли сигаретами, кальянами, никотиносодержащей продукцией, устройствами для ее потребления, предусматривает наложение административного штрафа.
- На граждан — 2−3 тыс. рублей;
- На должностных лиц — 5−10 тыс. рублей;
- На юридических лиц — 30−50 тыс. рублей.
Часть 2 статьи определяет наказание за продажу продукции без маркировки и (или) нанесения информации, а также за хранение и перевозку таких товаров в целях сбыта. Административный штраф составляет:
- на граждан — 2−4 тыс. рублей;
- на должностных лиц — 5−10 тыс. рублей;
- на юридических лиц — 50−300 тыс. рублей.
Помимо штрафа конфискуют также и сам товар.