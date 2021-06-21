Народный вопрос. Как остановить незаконную торговлю сигаретами?

В редакцию altapress.ru поступил вопрос от читательницы: «Куда обращаться, чтобы остановили незаконную торговлю сигаретами?». Мы выяснили — отвечаем.

Кто отвечает

Согласно п. 2.1. ст. 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции», учет производства табачных изделий, их передвижения, распределения и продажи осуществляется на основании данных таможенного и налогового учета.

А также систем маркировки товаров и общего учета производителей. Так, маркировке подлежит каждая пачка и упаковка.

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 398 определено, что органом, осуществляющим анализ информации, является Министерство сельского хозяйства России. Поэтому с заявлением о нелегальной продаже табака нужно обращаться в это ведомство, либо в полицию.

Закон гласит, что за нарушение в сфере охраны здоровья от окружающего табачного дыма или последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность.

Курение запрещено. CC0

Каким будет наказание

Барнаульский юрист Андрей Сандаковский объясняет, что часть 1 статьи 14.53 КоАП РФ за несоблюдение ограничений в сфере торговли сигаретами, кальянами, никотиносодержащей продукцией, устройствами для ее потребления, предусматривает наложение административного штрафа.

На граждан — 2−3 тыс. рублей;

На должностных лиц — 5−10 тыс. рублей;

На юридических лиц — 30−50 тыс. рублей.

Часть 2 статьи определяет наказание за продажу продукции без маркировки и (или) нанесения информации, а также за хранение и перевозку таких товаров в целях сбыта. Административный штраф составляет:

на граждан — 2−4 тыс. рублей;

на должностных лиц — 5−10 тыс. рублей;

на юридических лиц — 50−300 тыс. рублей.

Помимо штрафа конфискуют также и сам товар.