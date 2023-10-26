28 октября
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Потребитель

Насколько новые iPhone 15 подешевели в России и почему теперь продавцы имеют права делать скидку

Спустя месяц после появление в продаже новые смартфоны значительно упали в цене, сообщают «Известия».

iPhone 15
iPhone 15
Apple

Отмечается, что смартфоны упали в цене на 15%, а некоторые модели - на 30%.

Причиной послужила различная закупочная цена новый телефонов. Также компания Apple больше не устанавливает цены в РФ, поэтому продавцы могут продавать iPhone со скидками.

Так, стартовый iPhone 15 подешевел до 82,5 тыс. рублей, iPhone 15 Pro 256 ГБ оказался доступен за 128,5 тыс. рублей.

Аналитик заявил, что дефицита смартфонов при этом нет.

Ранее мы показывали, как выглядят новые iPhone и сколько они стоят - разбор altapress.ru.

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