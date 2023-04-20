При проведении или модернизации системы отопления в доме перед владельцами часто встает вопрос: настенный или напольный котел выбрать. Разобраться в поставленном вопросе человеку без специфических знаний бывает непросто, поэтому ниже приведем наиболее важные аргументы в пользу того и другого варианта.

Срок службы

В большинстве случаев то, как долго прослужит вам конкретная модель, зависит от материала, из которого изготовлен теплообменник. В подвесных котлах чаще всего используются легкие сталь или медь, в напольных — тяжелый и надежный чугун. Такой толстый и износостойкий материал, как чугун, служит без перебоев до 20−25 лет. Настенные котлы в этом отношении менее долговечны. Исключением являются модели с медным теплообменником, которые стоят существенно дороже «конкурентов». Хорошим выбором станут настенные котлы Protherm Пантера, которые по долговечности ничуть не уступают напольным.

КПД

Современные модели напольных котлов имеют КПД 88−90%. У настенных аналогичный показатель выше — 90−94%. Также важно учитывать, что расход энергии в котлах с меньшим КПД выше, а значит, энергозатраты также больше.

Габариты

Когда пространство ограниченно в размере, не последнее значение имеет размер отопительного прибора. На первый взгляд более массивные агрегаты кажутся более надежными и функциональными. На самом деле, довольно часто более сложные по комплектации настенные котлы меньше по размеру, чем более примитивные напольные. Например, подвесные котлы Protherm Гепард очень компактны, при этом их можно назвать настоящей «миникотельной» для дома.

Набор функций

Автоматика настенных котлов более совершенна, поэтому они считаются более удобными, безопасными и удобными в работе. В них может быть предусмотрена защита от перегрева, блокировка при отсутствии тяги, автодиагностика и многое другое.

Полезный совет: минус, которым обладают настенные модели, состоит в их зависимости от электросети. Если в районе проживания часто выключается электропитание, придется позаботиться о наличии мощного источника бесперебойного питания, например, генератора.

Решение принимать только вам. В качестве универсального совета можно привести следующий: напольные конструкции чаще всего покупаются для отопления частного сектора (дома, дачи), например, Protherm Медведь TLO*, в зависимости от модификации, способен отопить до 450 кв. м площади. Навесные же модели по причине их небольшого размера и внешней привлекательности больше подходят для квартир.

* Protherm Медведь TLO — Протерм, энергонезависимый.