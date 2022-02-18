Об опасных свойствах рыбы рассказала специалист

Некоторые съедобные виды рыб могут быть опасны для организма из-за содержания в них метилртути, органической формы ртути, указала эксперт.

Рыба накапливает этот элемент, поскольку ест водоросли, содержащие этот элемент. Чем дольше живет рыба — тем более она «опасна» для человека.

К рыбам с самым высоким уровнем содержания метилртути относятся акула, рыба-меч, тунец большеглазый, марлин и королевская скумбрия.

Умеренное количество метилртути содержится в тунце желтопером и длиннопером, треске, карпе, сибасе, дорадо, морской форели и речном окуне.

Их следует употреблять не чаще одного раза в неделю.

Самые «безопасные» виды рыб — камбала, лосось, речная форель, морской окунь, сельдь, анчоусы. Их можно есть 2−3 раза в неделю.

По словам специалиста, выращенная рыба менее опасна, однако она не так полезна из-за низкого содержания в ней витаминов и полиненасыщенных жирных кислот, пишет Lenta.ru. К примеру, в выращенном на ферме лососе в 10 раз меньше витамина Д, чем в диком. Это касается и омега-3 жирных кислот.

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