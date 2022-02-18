18 февраля -9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Об опасных свойствах рыбы рассказала специалист

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева предупредила россиян об опасных свойствах рыбы, сообщает «Прайм».

Рыба. Скумбрия.
Рыба. Скумбрия.
CC0

Некоторые съедобные виды рыб могут быть опасны для организма из-за содержания в них метилртути, органической формы ртути, указала эксперт.

Рыба накапливает этот элемент, поскольку ест водоросли, содержащие этот элемент. Чем дольше живет рыба — тем более она «опасна» для человека.

К рыбам с самым высоким уровнем содержания метилртути относятся акула, рыба-меч, тунец большеглазый, марлин и королевская скумбрия.

Умеренное количество метилртути содержится в тунце желтопером и длиннопером, треске, карпе, сибасе, дорадо, морской форели и речном окуне.

Их следует употреблять не чаще одного раза в неделю.

Самые «безопасные» виды рыб — камбала, лосось, речная форель, морской окунь, сельдь, анчоусы. Их можно есть 2−3 раза в неделю.

По словам специалиста, выращенная рыба менее опасна, однако она не так полезна из-за низкого содержания в ней витаминов и полиненасыщенных жирных кислот, пишет Lenta.ru. К примеру, в выращенном на ферме лососе в 10 раз меньше витамина Д, чем в диком. Это касается и омега-3 жирных кислот.

Ранее диетолог рассказала, почему надо покупать рыбу и с чем ее лучше есть.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость