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Потребитель

От паспортных данных до деталей звонков граждан решили узнать в Роскомнадзоре

Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору личные сведения об абонентах, в том числе — кто, кому и с каких устройств звонил или отправлял сообщения.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Предполагается, что операторы будут предоставлять в Роскомнадзор ФИО абонентов, место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность для физлиц и наименование организации и сведения об ее государственной регистрации для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сведения об абонентском номере.

Обнародованию подлежит информация о дате и времени оказания услуг связи абоненту, о факте передачи голосовой информации или данных с помощью средств связи, а также номера абонентов, на которые передается информация, пишет «Росбалт».

Операторы связи будут обязаны предоставить информацию в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

Причина

Разработка документа объясняется тем, что инициатива может помочь бороться с серыми сим-картами — обычно их используют мошенники.

Эти злоупотребления «создают препятствия при проведении оперативно-розыскных действий, так как «затрудняют идентификацию абонента: мобильные телефоны, зарегистрированные по подложным сведениям, зачастую используются в противоправных целях».

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