От паспортных данных до деталей звонков граждан решили узнать в Роскомнадзоре

Предполагается, что операторы будут предоставлять в Роскомнадзор ФИО абонентов, место жительства, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность для физлиц и наименование организации и сведения об ее государственной регистрации для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, сведения об абонентском номере.
Обнародованию подлежит информация о дате и времени оказания услуг связи абоненту, о факте передачи голосовой информации или данных с помощью средств связи, а также номера абонентов, на которые передается информация, пишет «Росбалт».
Операторы связи будут обязаны предоставить информацию в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.
Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.
Причина
Разработка документа объясняется тем, что инициатива может помочь бороться с серыми сим-картами — обычно их используют мошенники.
Эти злоупотребления «создают препятствия при проведении оперативно-розыскных действий, так как «затрудняют идентификацию абонента: мобильные телефоны, зарегистрированные по подложным сведениям, зачастую используются в противоправных целях».