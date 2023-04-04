Отключите это немедленно: какая вредная опция разрушает телевизоры

Миллионы пользователей не знают о «вредной» функции в телевизоре, пишет mail.ru.

Профессионалы называют эту опцию «разрушителем телевизоров» или «стервятником, который ухудшает кино».

Речь идет о Motion Smoothing — технология, которая призвана улучшить картинку на экране. Однако она приносит больше вреда, чем пользы.

При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет «дорисовывать» промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. При включенной опции зрители не получают полноценной картины, которая задумывалась режиссерами.

Обычно эта функция включена по умолчанию. Но чтобы посмотреть достойный фильм, нужно ее отключить. А если она «воскреснет» автоматически, вновь вручную отключить.

Том Круз против

Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима: Последствия».

Между тем крупные запасы бытовой техники скопились на российских складах. Это произошло на фоне ажиотажного спроса на нее в прошлом году — когда дистрибьюторы и российские бренды, производящие технику в КНР, стали наращивать объемы закупок из опасения закрытия каналов поставок.

Возможно, поставщики уменьшат объем заказов, пока не реализуют запасы.

Ранее об опасности дорогих покупок на маркетплейсах предупредили россиян. Между тем большинство россиян поддерживают идею возобновления советских брендов.

В июне прошлого года о сокращении ассортимента бытовой техники заявили российские ритейлеры.