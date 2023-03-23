Переезд в Европу: объективные преимущества и недостатки

Переезд в Европу открывает перед мигрантом массу интересных перспектив. Жители стран СНГ едут в другие страны за лучшей жизнью — качеством медицины, образования, обслуживания, карьерными возможностями, благоприятной социальной обстановкой. Страны разные, условия жизни в них тоже будут отличаться. Поэтому подходить к выбору направления нужно с умом, учитывая личные пожелания и возможности. Если теряетесь, загляните на профильные форумы, пообщайтесь с эмигрантами, обратитесь за консультацией к профильному юристу. Тщательная подготовка к поездке позволит избежать многих проблем в будущем.

Плюсы жизни в Европе

Переезд в страны Евросоюза дает следующие преимущества:

Развитую экономику , хорошие заработки.

хорошие заработки. Жизнь в продвинутом , социально развитом обществе.

социально развитом обществе. Возможность путешествовать по ЕС и странам Шенгена без виз.

Карьерные перспективы , в том числе в сфере науки.

в том числе в сфере науки. Качественное образование.

Развитую медицину.

Хорошую экологию ( точная ситуация зависит от региона , но в целом ситуация благоприятная).

точная ситуация зависит от региона но в целом ситуация благоприятная). Низкий уровень преступности.

В большинстве европейских стран мягкий комфортный климат, развитая культура, доброжелательные местные. Граждане равны перед законом, а уровень коррупции невысокий. Естественно, для комфортного переезда нужно иметь определенные финансовые запасы. Более того, для независимых в плане дохода граждан перечень программ доступен максимальный. Если планируете работать и хотите в результате переезда повысить благосостояние своей семьи, ищите возможности для заключения трудового контракта — так можно рассчитывать на хорошие условия, быстрое оформление ВНЖ. Ряд стран ЕС предлагает иностранцам интересные инвестиционные программы. То есть в результате покупки недвижимости, вложений в экономику, культуры страны заявитель и члены его семьи могут получить гражданство по упрощенной схеме.

Существуют и бюджетные программы. Вариантов на самом деле предостаточно. Как подытожил Юрий Милавский, основатель миграционной компании Euresidence*: «Всегда прислушивайтесь к себе и следуйте за мечтой, а второе гражданство поможет вам с реализацией желаемого!»

Европейские страны являются максимально благополучными и зажиточными для восточных соседей. В ЕС расположен крупный промышленный кластер. Развитая экономика — это высокий уровень жизни в стране, а наличие широкого перечня компаний разных направлений деятельности — лучшая гарантия трудоустройства на привлекательных условиях. Иностранцам обычно предлагают более низкие зарплаты, чем местным, но разрыв не слишком большой. После оформления ПМЖ и гражданства он исчезнет в принципе.

Предприятия в Европе отчисляют немалые налоги — платежи идут на культуру, социальную сферу, спорт, образование. Много бесплатных возможностей для развлечения, развития, которых у мигранта не было на родине. Во многих европейских странах мигранты могут обучаться в ВУЗах по доступным ценам или вообще бесплатно. Все зависит от региона и способностей конкретного абитуриента. Но главное — возможности есть.

Есть ли недостатки?

Свои нюансы у европейской жизни тоже есть. Их понимание позволит мигранту выбрать оптимальное направление, а заодно избежать разочарований. Ведь кто предупрежден — тот вооружен.

В некоторых странах ЕС много налогов, отдать придется чуть ли не половину заработанного. Скрыть доходы не выйдет — последуют жесткие санкции. Если нужно по максимуму сэкономить, стоит искать страны с лояльными налоговыми ставками — например, Сербия предлагает иностранным бизнесменам выгодные условия для запуска и работы.

Хороший сервис в Европе найти проблематично. Даже в хорошем ресторане не всегда обслуживают быстро и качественно, что говорить о забегаловках. Аналогичная ситуация в сфере красоты, магазинах. Выходцы из стран СНГ оказываются неприятно удивлены, как в Европе все часто дорого и не слишком качественно. Сервис — не сильная сторона ЕС.

Виртуальный круглосуточный банкинг тоже есть далеко не везде. Сделать карточку в смартфоне за пару кликов тоже не выйдет — придется идти в банк. Бюрократия в Европе еще та. За место под солнцем на рынке труда нужно побороться, особенно если вы не уникальный специалист, обладающий особо ценными для работодателя навыками.

Будьте готовы учить язык, законы и сдавать экзамены. Без нормального знания языка устроиться на хорошую работу просто не выйдет.

* Еврезиденция

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