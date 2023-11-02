5 ноября
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Потребитель

Пересмотреть тарифы на электроэнергию могут в регионах

Правительство может поручить регионам пересмотреть систему тарифов на электроэнергию для населения, пишет «Коммерсантъ».

Лампочка, электричество.
Лампочка, электричество.
СС0

На новые тарифы придется перейти почти всем регионам. Это произойдет в том случае, если они не решат субсидировать тарифы из собственных бюджетов.

Власти намерены побудить регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, как можно сэкономить на электричестве.

Один из важных в быту электроприборов советуют чаще размораживать. Слой льда ухудшает охлаждение продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.

Также холодильник лучше держать наполненным, чтобы поддерживать в нем ровную температуру.

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