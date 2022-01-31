Почему и зачем в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект с поправками к закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
В частности, документ дополнят новой статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».
Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов — сказал, что качество «санкционки» и конфиската можно проверять. По его словам, после экспертизы было бы правильнее использовать продукты по прямому назначению.
Нилов подчеркнул, что проверять санкционные продукты смогут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Нилов уверен: нужно запретить уничтожение «всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, — и конфискованных, и санкционных».
Как сообщают «Известия», законопроект обещали рассмотреть во фракциях «Единая Россия» и «Новые люди». А председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что идею можно поддержать.