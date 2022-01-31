Почему и зачем в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

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Что известно о новом законопроекте?

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект с поправками к закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В частности, документ дополнят новой статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».