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Почему и зачем в России могут запретить уничтожение санкционных продуктов

Запретить уничтожение санкционных продуктов, пригодных к употреблению, могут в России. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму. Почему «санкционку» не будут утилизировать — в разборе altapress.ru.

Продукты.
Продукты.
unsplash.com
1
Что известно о новом законопроекте?

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект с поправками к закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

В частности, документ дополнят новой статьей «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

2
Почему санкционные продукты запретят уничтожать?

Автор законопроекта — глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов — сказал, что качество «санкционки» и конфиската можно проверять. По его словам, после экспертизы было бы правильнее использовать продукты по прямому назначению.

Продукты.
Продукты.
unsplash.com
3
Кто будет проверять санкционные продукты?

Нилов подчеркнул, что проверять санкционные продукты смогут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

4
Какие продукты запретят уничтожать?

Нилов уверен: нужно запретить уничтожение «всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, — и конфискованных, и санкционных».

5
А кто поддержит новый законопроект?
Продукты
Продукты
СС0

Как сообщают «Известия», законопроект обещали рассмотреть во фракциях «Единая Россия» и «Новые люди». А председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что идею можно поддержать.

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