Почти 76% иностранных компаний остались в России, заявил спикер Госдумы

В России остались почти 76% иностранных компаний. Бизнес в стране должен быть национально ориентированным, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

По совам Володина, важно, чтобы заработанные деньги оставались в стране. Их, считает депутат, нужно использовать для развития России.

«Многое предстоит еще сделать. Это приоритет Государственной думы», — сказал он.

Володин подчеркнул, что в 2022 году приняли закон, запрещающий выдавать лицензии на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям.

Также законодательно запретили участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками.

Кроме того, в первом чтении приняли законопроект, не позволяющий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ.

«75,9% иностранных компании остались в России», — утверждает Володин.

Он отметил, что отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и увеличивают объемы производства. В частности, на 42% выросло производство одежды, на 15% — лекарств.

Ранее спикер Госдумы раскритиковал введение потолка цен на нефть.