Производители попросили российского премьер-министра не вводить акцизы на сладкие напитки

Отечественные производители попросили премьер-министра Михаила Мишустина не вводить акцизы на сладкие напитки, пишет «Коммерсантъ».

«Союзнапитки» попросила Мишустина не вводить акцизы на сладкие напитки. Компании без энтузиазма отнеслись к идее собрать 35 млрд рублей с производителей безалкогольных напитков в 2023 году.

Как сообщает издание, акцизы требуются для финансирования борьбы с сахарным диабетом.

Утверждается, что с января 2023-го литр напитка с объемом сахара более 5 граммов на 100 мл будут облагать акцизом 7 рублей.

«Сокращение потребления безалкогольных напитков не приведет к сокращению потребления сахара как такового», — говорится в письме президента «Союзнапитки» Максима Новикова Мишустину.

Ранее сообщалось, что контрафакт может стать проблемой российского алкогольного рынка.