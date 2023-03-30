«Пятерочка» вводит неожиданное правило для всех россиян

Ритейлер заявил — один из процессов, который ранее появился в магазинах, уже полностью настроен. Так что доступна такая возможность теперь уже во всех магазинах двух сетей — «Пятерочка» и «Перекресток». Речь идет о возможности снять наличные деньги на кассе.

Теперь это сделать можно будет в любой «Пятерочке», расположенной в любом российском регионе. Для этого необходимо будет прийти в универсам и совершить там покупку на любую сумму.

Во время оплаты на кассе сотруднику магазина нужно сказать, что покупатель хочет снять деньги со своей банковской карты. Максимум можно получить до пяти тысяч рублей наличными.

Ранее задержали иностранных налетчиков, которые совершили нападение на «Пятерочку». В МВД также уточнили, что напавшие использовали не биты, а деревянные рукоятки от топоров. Магазин грабили два человека, еще двое ждали снаружи — один следил за обстановкой, а второй сидел за рулем машины.