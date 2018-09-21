Пятилетка за три года: сеть закусочных «Вобла» открыла еще одно заведение в Барнауле

Новая, шестая, «Вобла» — это отдельно стоящее здание в спальном районе Барнаула, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова. Место выбрано не случайно: много лет здесь осуществлялась торговля продукцией БПЗ, теперь же помещение превратили в уютное кафе.

Интерьер заведения довольно привычный для сети и посетителей: раритетные и ширпотребные предметы советского времени, а также нарисованные прямо на стенах картины с космонавтами и героями культовых фильмов. К примеру, в шестой «Вобле» есть искусно выполненная сцена из кинофильма «Любовь и голуби», где баба Шура, дядя Митя и Вася Кузякин пьют пиво у реки. Примечательно, что Василий Кузякин изображен более похожим на Владимира Путина, нежели на актера Александра Михайлова.

Интересные дизайнерские решения можно заметить и на потолке «Воблы». Там закрепили настоящий кроссовый мотоцикл с фигурой спортсмена, мопед с педалями и кровать с панцирной сеткой. Трогательную изюминку экспозиции придает свисающий с кровати на цепи ночной горшок.

Довольно необычно и стильно заведение выглядит снаружи. Огромные тонированные окна от пола до потолка напоминают европейские кафе, выполненные в стиле хай-тек.

Сеть закусочных «Вобла» открыла еще одно заведение. Фото предоставлено рекламодателем

Меню шестой «Воблы» — привычное для завсегдатаев. Несколько сортов пива, пельмени, манты, салаты, рыба, закуски по-прежнему стоят недорого. Это является важной частью стратегии сети — популяризировать культуру пития. По словам владельцев, если они не будут предоставлять места для подобного демократичного времяпрепровождения, люди пойдут на улицы и будут пить во дворах на лавочках, на детских площадках.

Сеть закусочных «Вобла» открыла еще одно заведение. Фото предоставлено рекламодателем

Традиционно присутствовавший на открытиях новых заведений сети Андрей Солодилов, председатель совета директоров «Барнаульского пивоваренного завода», еще раз отметил эту важную миссию для компании.

В этот раз также не обошлось без подарков от приглашенных. Андрею Солодилову вручили экспонат ручной работы: деревянную церковь, изготовленную в 1985 году скульптором Василием Чайкиным. Работа признана культурным наследием и в свое время была запрещена к вывозу. Храм с куполами высотой около 50 сантиметров будет размещен в одной из закусочных сети. Андрей Солодилов не сдержался от шутки: «Ну вот, теперь и у меня есть собственная церковь».

Справка

Предыдущее заведение было открыто в конце июля на улице Балтийской. Ранее в этом помещении располагался ресторан «Командор», закрывшийся после пожара. Это заведение выделяется наличием на втором этаже банкетного зала с отдельным входом и своей «не советской» концепцией.

Факт

Число закусочных инвесторы планируют довести до 10 штук. Помимо Барнаула два подобных заведения уже работают в Бийске и Рубцовске.