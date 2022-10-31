Развернули и ужаснулись. В алтайском городе в конфетах нашли червяков

«Купили конфеты „Ярче“ рядом с мясным отделом. Чуть ребенок не съел, хорошо — увидел. Развернули вторую, а она с паутиной», — пожаловалась женщина.
Подписчики отмечают в комментариях, что подобные случаи уже были и стоит обратиться в СЭС с просьбой о взыскании компенсации с магазина.
Как правило, владельцы стараются избежать дальнейшего расследования и обращения в суд. В большинстве случаев они готовы вернуть деньги за некачественный товар.
Ранее жительница Барнаула впала в шок, увидев непонятного детеныша в банке.