Развернули и ужаснулись. В алтайском городе в конфетах нашли червяков

Жители Бийска чуть не съели кишащие червяками и личинками шоколадные конфеты. Сладости они приобрели на продуктовом рынке, пишет «Инцидент Бийск».

«Купили конфеты „Ярче“ рядом с мясным отделом. Чуть ребенок не съел, хорошо — увидел. Развернули вторую, а она с паутиной», — пожаловалась женщина.

Подписчики отмечают в комментариях, что подобные случаи уже были и стоит обратиться в СЭС с просьбой о взыскании компенсации с магазина.

Как правило, владельцы стараются избежать дальнейшего расследования и обращения в суд. В большинстве случаев они готовы вернуть деньги за некачественный товар.

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