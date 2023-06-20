Интеллектуальный "баттл". Журналист против «робота». Вы — за кого?

Наш сайт и компания ПРОКС решили проверить, что роботы вполне способны делать полезные вещи и тем самым облегчать нашу жизнь.
Почему мы решили в этом объединиться именно с компаний ПРОКС? Потому, что ПРОКС уже долгие годы занимается автоматизацией в такой, казалось бы, рутинной сфере, как кассовое обслуживание, сдача отчетности, бухгалтерия.
Специалисты компании решили поделиться своими новинками, которые, показались, по крайне мере нам, весьма интересными и модными. И наша редакция решила показать, что медиа тоже не стоят на месте, и привлечь для описания этих услуг искусственный интеллект.
Предлагаем поучаствовать в эксперименте.
Ниже вы увидите ссылки на два текста. Один из них написан нашим журналистом, другой — «роботом». Попробуйте угадать, кто автор какого текста, и напишите в комментариях.
Искусственный интеллект, роботы, «умные устройства». Все это влияет на различные сферы нашей жизни и конечно предоставляет новые возможности для улучшения качества жизни и бизнеса. Роботы в широком смысле — это «пионеры» прогресса. Подробнее
В наследство от советского прошлого с его «столовками», «пельменными» и прочими «пунктами приема пищи» нам, к счастью, досталось, пожалуй, только слово «общепит». Подробнее
Попутно вы можете перейти по ссылкам на сайт ПРОКСА и познакомиться с тем, как роботы помогают жить и работать бизнесу.