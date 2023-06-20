20 июня
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Интеллектуальный "баттл". Журналист против «робота». Вы — за кого?

Помните песенку из любимого всеми фильма «Приключения Электроника»?

Позабыты хлопоты,
Остановлен бег,
Вкалывают роботы,
А не человек!

Нет, наивная мечта о том, что «в будущем все будут делать роботы» пока во многом и остается мечтой. А вот глобальная компьютеризация и автоматизация всех сфер жизни и бизнес-процессов в частности — это уже реальность.

Редакционный эксперимент. Журналисты соревнуются с «роботами».
Редакционный эксперимент. Журналисты соревнуются с «роботами».
Фото сгенерировано искусственным интеллектом.

Наш сайт и компания ПРОКС решили проверить, что роботы вполне способны делать полезные вещи и тем самым облегчать нашу жизнь.

Почему мы решили в этом объединиться именно с компаний ПРОКС? Потому, что ПРОКС уже долгие годы занимается автоматизацией в такой, казалось бы, рутинной сфере, как кассовое обслуживание, сдача отчетности, бухгалтерия.

Специалисты компании решили поделиться своими новинками, которые, показались, по крайне мере нам, весьма интересными и модными. И наша редакция решила показать, что медиа тоже не стоят на месте, и привлечь для описания этих услуг искусственный интеллект.

Предлагаем поучаствовать в эксперименте.

Ниже вы увидите ссылки на два текста. Один из них написан нашим журналистом, другой — «роботом». Попробуйте угадать, кто автор какого текста, и напишите в комментариях.

1
Как роботы помогают нам жить, и как их «приручила» компания ПРОКС
Как роботы помогают нам жить, и как их «приручила» компания ПРОКС.
Как роботы помогают нам жить, и как их «приручила» компания ПРОКС.
Фото сгенерировано искусственным интеллектом.

Искусственный интеллект, роботы, «умные устройства». Все это влияет на различные сферы нашей жизни и конечно предоставляет новые возможности для улучшения качества жизни и бизнеса. Роботы в широком смысле — это «пионеры» прогресса. Подробнее

2
Как «цифра» помогает рознице и ресторанному бизнесу
Как «цифра» помогает рознице и ресторанному бизнесу.
Как «цифра» помогает рознице и ресторанному бизнесу.
Фото сгенерировано искусственным интеллектом.

В наследство от советского прошлого с его «столовками», «пельменными» и прочими «пунктами приема пищи» нам, к счастью, досталось, пожалуй, только слово «общепит». Подробнее

Попутно вы можете перейти по ссылкам на сайт ПРОКСА и познакомиться с тем, как роботы помогают жить и работать бизнесу.

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