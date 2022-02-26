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Потребитель

Россияне за сутки сняли рекордные 111,3 млрд рублей наличных

Жители России за минувшие сутки сняли 111,3 млрд рублей наличными, что стало рекордной суммой с 2020 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

Спрос россиян и бизнеса на наличные деньги в четверг, 26 февраля, вырос в 58 раз.

Это был максимальный уровень с 27 марта 2020 года, но тогда спрос на наличные был гораздо выше — 174,9 млрд рублей.

«В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели. Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные», — завили в ЦБ.

Ранее в Госдуме назвали условия для предотвращения очередей у банкоматов

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