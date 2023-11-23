23 ноября
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Росводоканал Барнаул: лучшая профилактика засоров — промывка сетей

С начала года Росводоканал Барнаул устранил более 4 600 засоров. Специалисты также проводят профилактическую промывку канализационных сетей, которые находятся на обслуживании водоканала. В 2023 году промыто почти 280 км.

Лучшая профилактика засоров — промывка сетей.
Лучшая профилактика засоров — промывка сетей.
Фото предоставлено компанией Росводоканал Барнаул.

Однако в городе есть коммуникации, которые не находятся на балансе Росводоканал Барнаул — некоторые сети находятся в собственности жителей города и пригорода или предприятий. И им также требуется промывка, которая поможет избежать засоров и снизить риск возникновения аварий.

Процедуру промывки нужно проводить 1 раз в 1-6 месяцев. Комплекс мер и частота проведения подбирается специалистами индивидуально в зависимости от различных факторов, — отмечает директор по производству Росводоканал Барнаул Дмитрий Власов.

Автопарк барнаульского водоканала оснащен современной каналопромывочной техникой, с помощью которой проводится гидродинамическая промывка сетей водоотведения.

Это современный, наиболее экологичный и безопасный способ устранения засоров и восстановления проходимости системы. Можно проводить промывку труб диаметром от 110 до 1000 мм. При этом используется лишь вода под большим давлением без добавления химических реагентов, поэтому наша промывка экологически безопасна, — добавил Дмитрий Власов.

Заказать гидродинамическую промывку сетей и другие услуги можно на сайте компании barnaul.rosvodokanal.ru, по номеру 500-101, а также в мобильном приложении «РВК.Услуги».

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