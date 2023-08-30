Розничная и оптовая продажа гофрированного картона в Москве

Гофрированный картон относится к самым популярным материалам, который используется для производства упаковки. Он экологичный и безопасный, поэтому подходит для работы с разными группами товаров, в том числе продуктами питания и готовой едой. Из гофрированного картона можно изготовить коробки разных размеров и конструкции.

Если вы хотите купить гофрокартон по выгодным ценам в Москве, то воспользуйтесь предложением от компании «Аксель Пак». Она реализует упаковочный материал оптом и в розницу. Можно заказать картон в листах и рулонах. В продаже представлена гофра разного типа и марки. Ознакомиться с полным ассортиментом можно, пройдя на официальный сайт поставщика https://axelpack.ru/kupit-gofrokarton. Здесь доступны к заказу основные разновидности гофрированного картона:

микрогофрокартон;

двухслойный;

трехслойный;

пятислойный;

бурый и белый.

Можно подобрать подходящий материал с учетом вида коробок. Например, для упаковки крупногабаритных и тяжелых предметов подойдет пятислойный картон. Он отличается повышенной механической прочностью. Из него выпускаются коробки с высокой грузоподъемностью.

Преимущества использования гофры для производства коробок

Картонные коробки — это универсальное решение, которое подходит для временного хранения товаров на складе, для транспортировки, для последующей оптовой и розничной реализации. Из картона выпускаются подарочная упаковка с крышками, прозрачными окнами, внутренними разделителями для хрупких предметов. С помощью таких коробок можно представить товар в лучшем свете.

Среди преимуществ гофрированного картона, которые обеспечили его популярность, стоит также отметить:

стойкость к механическим повреждениям;

высокие показатели амортизации из-за многослойного строения;

относительно небольшой удельный вес;

экологичность и безопасность;

доступную стоимость.

Гофра отлично поддается обработке. Листовой или рулонный материал легко режется. Из него изготавливаются коробки разных размеров. При необходимости на поверхность посредством современных методов можно нанести логотип или символику компании, контактные данные и прочую информацию. Такая упаковка становится дополнительным рекламным инструментом, с помощью которого можно привлечь новых покупателей, повысить узнаваемость торговой марки или компании.