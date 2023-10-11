12 октября
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Потребитель

S7 сократит число рейсов на лайнерах Airbus из-за проблем

Авиакомпания S7 Airlines уменьшит на 10-15% расписание полетов на предстоящую осень и зиму.

Споттинг в аэропорту Толмачёво.
Споттинг в аэропорту Толмачёво.
Александр Комков.

Эта мера — из-за сложностей с ремонтом двигателей Airbus A320/А321neo, указывает "Коммерсантъ".

Проблема в ремонте американских двигателей P&W (Pratt & Whitney). Пока не летают 13 из 39 таких лайнеров.

Между тем представители властей уверены — с парком самолетов придется расстаться.

Ранее досрочно покинула пост гендиректора совладелец S7 Group. При этом она осталась совладельцем авиационной группы.

Вместо Татьяны Филевой на эту должность назначен ранее занимавший пост заместителя гендиректора компании Дмитрий Куделькин.

Филева как акционер продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга, указывает bfm.ru.

Ранее S7 Group объявила о запуске нового низкотарифного перевозчика, говорилось в сообщении компании.

В 2016 году группа компаний S7 купила плавучий космодром «Морской старт».

О холдинге

S7 Group — российский холдинг, включающий в себя десять компаний, занимающихся организацией и выполнением авиаперевозок, путешествий, техническим обслуживанием воздушных судов, обучением авиационного персонала.

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