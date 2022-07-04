Сеть магазинов IKEA начнет онлайн-распродажу товаров 5 июля

Купить товары можно будет на сайте IKEA.
Однако продавать их будут до тех пор, пока продукция есть в наличии.
Доставлять товары будут лишь в городах, где есть магазины сети, а также на расстоянии 50 километров от них.
Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.
В середине июня IKEA объявила о намерении продать все свои четыре завода в России, при этом в компании уверяют, что не уходят из страны, а лишь приостанавливают свой бизнес, указывает bfm.ru. В конце июня сеть открыла онлайн-распродажу для своих сотрудников.
Между тем бурятские мебельщики готовы заменить IKEA. А в Барнауле заключенных начали учить собирать мебель.