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Сеть магазинов IKEA начнет онлайн-распродажу товаров 5 июля

Сеть магазинов IKEA начнет распродажу товаров со своих складов 5 июля, официально подтвердили в компании эту информацию.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

Купить товары можно будет на сайте IKEA.

Однако продавать их будут до тех пор, пока продукция есть в наличии.

Доставлять товары будут лишь в городах, где есть магазины сети, а также на расстоянии 50 километров от них.

Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.

В середине июня IKEA объявила о намерении продать все свои четыре завода в России, при этом в компании уверяют, что не уходят из страны, а лишь приостанавливают свой бизнес, указывает bfm.ru. В конце июня сеть открыла онлайн-распродажу для своих сотрудников.

Между тем бурятские мебельщики готовы заменить IKEA. А в Барнауле заключенных начали учить собирать мебель.

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