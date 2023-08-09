Новый автомобильный бренд — JETOUR начинает свое путешествие по России. Уже сегодня вы можете познакомиться со стильными инновационными автомобилями у официального дилера Автоцентра АНТ.

Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.

JETOUR - это идеология путешествий (Jet + Tour — комфортное путешествие). Отсюда и фирменная стратегия Jetour — Travel+, в рамках которой компания разрабатывает автомобили для активного образа жизни.

Направление для семейного путешествия представлена кроссовером X90 Plus:

Просторный салон, большая панорамная крыша и повышенная шумоизоляция обеспечат комфортное путешествие для всей семьи.

Модное направление с условным обозначением Cool Travel представляет городской кроссовер Dashing: Яркий дизайн, технологичное оснащение и эргономика автомобиля идеально впишется в активный образ жизни его владельца.

Все модели Jetour отличает безупречный дизайн и современный уровень оснащения электронными системами.

Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле. Фото предоставлено компанией АНТ. Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле. Фото предоставлено компанией АНТ. Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле. Фото предоставлено компанией АНТ. Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле. Фото предоставлено компанией АНТ. Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле. Фото предоставлено компанией АНТ. Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле. Фото предоставлено компанией АНТ.

Записаться на тест-драйв или задать вопрос по автомобилю можно в комментариях или позвонить официальному дилеру Автоцентру АНТ по т. (3852) 29-00-20

г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТРЦ Европа)

www.jetour-ant22.ru

JETOUR Dashing от 2 339 900 до 3 039 900 рублей.

JETOUR X90 Plus от 3 249 900 — 3 689 900 рублей.

Дополнительные выгоды и подарки первым покупателям гарантированы!



JETOUR – автомобиль, рождённый для путешествий!