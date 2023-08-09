Совершенно новые кроссоверы JETOUR уже в Барнауле.

JETOUR - это идеология путешествий (Jet + Tour — комфортное путешествие). Отсюда и фирменная стратегия Jetour — Travel+, в рамках которой компания разрабатывает автомобили для активного образа жизни.
Направление для семейного путешествия представлена кроссовером X90 Plus:
Просторный салон, большая панорамная крыша и повышенная шумоизоляция обеспечат комфортное путешествие для всей семьи.
Модное направление с условным обозначением Cool Travel представляет городской кроссовер Dashing: Яркий дизайн, технологичное оснащение и эргономика автомобиля идеально впишется в активный образ жизни его владельца.
Все модели Jetour отличает безупречный дизайн и современный уровень оснащения электронными системами.
Записаться на тест-драйв или задать вопрос по автомобилю можно в комментариях или позвонить официальному дилеру Автоцентру АНТ по т. (3852) 29-00-20
г. Барнаул, Павловский тракт 251Д (рядом с ТРЦ Европа)
www.jetour-ant22.ru
JETOUR Dashing от 2 339 900 до 3 039 900 рублей.
JETOUR X90 Plus от 3 249 900 — 3 689 900 рублей.
Дополнительные выгоды и подарки первым покупателям гарантированы!
JETOUR – автомобиль, рождённый для путешествий!