Температурным режимом в домах алтайского села заинтересовались следователи

После публикаций в СМИ Алтайского края о низкой температуре в жилых домах Смоленского района, региональным СКР организована доследственная проверка.

Речь о температурном режиме идет о домах в селе Первомайское — в опубликованных материалах шла речь о крайне низкой температуре.

Жильцам для отопления квартир приходится пользоваться обогревателями.

Следователи проведут поквартирный обход. И выяснят обстоятельства, изложенные в СМИ. После представителям Следкома предстоит дать юридическую оценку действиям лиц на предмет ненадлежащего оказания услуг по обеспечению теплоснабжения.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее делом о мерзнущем доме в Алтайском крае занялся следственный комитет. Речь идет о селе Ребриха. В январе altapress.ru подробно писал — с 1 декабря в райцентре установили один из самых высоких тарифов на тепловую энергию — 4586 рублей за гигакалорию.