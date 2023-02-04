4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Температурным режимом в домах алтайского села заинтересовались следователи

После публикаций в СМИ Алтайского края о низкой температуре в жилых домах Смоленского района, региональным СКР организована доследственная проверка.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Речь о температурном режиме идет о домах в селе Первомайское — в опубликованных материалах шла речь о крайне низкой температуре.

Жильцам для отопления квартир приходится пользоваться обогревателями.

Следователи проведут поквартирный обход. И выяснят обстоятельства, изложенные в СМИ. После представителям Следкома предстоит дать юридическую оценку действиям лиц на предмет ненадлежащего оказания услуг по обеспечению теплоснабжения.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее делом о мерзнущем доме в Алтайском крае занялся следственный комитет. Речь идет о селе Ребриха. В январе altapress.ru подробно писал — с 1 декабря в райцентре установили один из самых высоких тарифов на тепловую энергию — 4586 рублей за гигакалорию.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость