В «Алтайэнерго» прибавилось заслуженных энергетиков

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Эта награда — свидетельство признания Вашего мастерства, высочайшего профессионализма и заслуг в области энергетики.

Григорий Александрович Егоров пришел в Угловский район электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети тридцать четыре года назад. И ни разу не пожалел об этом. Даже несмотря на то, что трудиться приходится в тяжелых условиях: летом под палящим солнцем в спецодежде, зимой — на лютом морозе. Ни разу не подумал сменить профессию, которую считает самой важной для жизни. Сегодня электромонтер по эксплуатации электрических сетей 4 разряда Григорий Егоров на хорошем счету в Алтайэнерго, имеет отраслевые и краевые награды — благодарности и грамоты. Но, главное, он — хороший пример для тех, кто только начинает свой путь в энергетике.

Андрей Целиков,

мастер Угловского участка электрических сетей:

Он многих молодых электромонтеров обучает. Потому что есть, что передать, а еще потому, что всегда доброжелательно относится к людям, особенно к молодежи. Готов помочь, подсказать, да и просто подбодрить. Ответственный. Люди, связавшие судьбу с энергетикой, всегда ответственны. Именно его командировали для подготовки объектов сочинской энергосистемы к олимпийским играм.

Специфика сельской энергетики — на передовой энергоснабжения стоит одна бригада участка, где каждый — и электромонтер, и водитель, и сварщик, и стропальщик. А технологические нарушения случаются и вдалеке от дорог, а в ядреные сибирские морозы промедление может привести к остановке котельной, размораживанию тепловых магистралей. Григорий Егоров не считает, сколько километров проходит по снежным заносам для устранения повреждения. Просто из года в год выполняет свой профессиональный долг, обеспечивая энергоснабжение нескольких населенных пунктов родного Угловского района.