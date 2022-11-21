В Алтайском крае с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги

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Почему и когда в Алтайском крае изменятся тарифы на коммунальные услуги?

Тарифы изменятся не только в Алтайском крае, но и по всей России. Такое решение принято Правительством РФ. Соответствующее Постановление № 2053 вступило в силу 14 ноября 2022 года.

Пересмотреть тарифы региональные власти должны до 29 ноября, а начать применять новые тарифы уже 1 декабря.

Пересмотр тарифов на коммунальные услуги — решение вынужденное, продиктованное необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, не допустить снижение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей. Действующие тарифы не могут гарантировать бесперебойную работу системы, так как были утверждены исходя из рыночных цен ресурсов и заработной платы 2020 года с учетом прогнозов Минэкономразвития России. Однако темы роста цен на энергетические ресурсы существенно разошлись с прогнозируемыми показателями.

К примеру, цена угля с осени 2020 года период выросла более чем на 50%. К тому же, в большинстве теплоснабжающих организаций малой теплоэнергетики края более половины работников имеют заработную плату на уровне минимально установленной. Минимальная заработная плата в Алтайском крае с начала 2021 по конец 2022 выросла с 13000 рублей до 16638 рублей, то есть почти на 28%. Соответственно, поставщики коммунальных услуг уже сегодня фактически несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах, несут убытки. Всё это чревато перебоями и отказами коммунальных систем жизнеобеспечения.