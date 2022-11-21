В Алтайском крае с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги

Тарифы изменятся не только в Алтайском крае, но и по всей России. Такое решение принято Правительством РФ. Соответствующее Постановление № 2053 вступило в силу 14 ноября 2022 года.
Пересмотреть тарифы региональные власти должны до 29 ноября, а начать применять новые тарифы уже 1 декабря.
Пересмотр тарифов на коммунальные услуги — решение вынужденное, продиктованное необходимостью обеспечить бесперебойную работу, не допустить ухудшения состояния инфраструктуры ЖКХ, не допустить снижение надежности и качества жилищно-коммунальных услуг для потребителей. Действующие тарифы не могут гарантировать бесперебойную работу системы, так как были утверждены исходя из рыночных цен ресурсов и заработной платы 2020 года с учетом прогнозов Минэкономразвития России. Однако темы роста цен на энергетические ресурсы существенно разошлись с прогнозируемыми показателями.
К примеру, цена угля с осени 2020 года период выросла более чем на 50%. К тому же, в большинстве теплоснабжающих организаций малой теплоэнергетики края более половины работников имеют заработную плату на уровне минимально установленной. Минимальная заработная плата в Алтайском крае с начала 2021 по конец 2022 выросла с 13000 рублей до 16638 рублей, то есть почти на 28%. Соответственно, поставщики коммунальных услуг уже сегодня фактически несут повышенные расходы, которые не учтены в полном объеме в действующих тарифах, несут убытки. Всё это чревато перебоями и отказами коммунальных систем жизнеобеспечения.
Постановление Правительства РФ предусматривает рост платы граждан за коммунальные услуги в среднем по региону на уровне 9% (для всех субъектов РФ). Однако для каждого региона будут действовать допустимые отклонения от среднего уровня. Для муниципальных образований Алтайского края Правительством РФ это отклонение установлено в размере 2,4% (за исключением ценовых зон теплоснабжения, где действует особый порядок установления предельных индексов).
Таким образом, учитывая требования федерального законодательства, совокупный платеж гражданина за коммунальные услуги может вырасти на 11,4% (по сравнению с текущим платежом за аналогичные услуги).
По результатам анализа, проведенного краевым управлением по тарифам, для соблюдения федеральных ограничений для большинства муниципалитетов Алтайского края достаточно установления предельного индекса на уровне 10,3%, за исключением ценовых зон: г. Барнаул — 14,7%, г. Бийск — 11,4%. Тем самым компенсации будет подлежать весь прирост коммунальных платежей гражданина, превышающий эти величины.
Всем, у кого совокупный платеж за услуги ЖКХ увеличится более, чем на 11.4%. При этом в Алтайском крае уже не первый год действует система выплаты компенсаций потребителям сверхнормативного роста платы коммунальных услуг.
Оформление и выплату компенсаций производят администрации районов и городов края. Правительство региона осуществляет контроль за соблюдением установленных Губернатором края ограничений, мониторинг проводимой органами местного самоуправления информационно-разъяснительной работы и объема выплаченных средств.
Правительства РФ предусматривает «заморозку» роста платежей на коммунальные услуги более чем на 1,5 года. Таким образом, следующее повышение платы за коммунальные услуги возможно не ранее 1 июля 2024 года.
В настоящее время готовится к подписанию Указ Губернатора, которым будут установлены предельные индексы на территории края с учетом требований и ограничений вступившего в силу федерального постановления
С постановлением Правительства РФ № 2053 можно ознакомиться на официальном сайте управления tarif.alregn.ru/ в рубрике «Новости».
Справка: совокупная плата за коммунальные услуги включает плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, твердое топливо, отведение сточных вод, обращение с ТКО.
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края